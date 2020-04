Coronavirus, in Campania 66 nuovi casi. Nel Paese 4.092

Resta stabile la curva di crescita dei contagi

Stabile la curva dei nuovi contagi per Coronavirus, in Campania e nel resto d’Italia. Con alcune oscillazioni, fisiologiche in una fase piatta. Il giorno di Pasqua, nella regione il trend torna a scendere, dopo il rialzo di sabato (da 5,2% a 4,9%). Lo stesso nel Paese (da (3,1% a 2,6%). E sono 4 i decessi in Campania nelle ultime 24 ore. L’Unità di Crisi della Regione comunica i seguenti dati: Ospedale Cotugno di Napoli 496 tamponi di cui 54 risultati positivi; Ospedale Ruggi di Salerno 165 tamponi di cui 5 positivi; Ospedale Sant’Anna di Caserta 31 tamponi, nessuno positivo; Asl di Caserta presidi di Aversa e Marcianise 121 tamponi di cui nessuno positivo; Azienda Universitaria Federico II 97 tamponi di cui 2 positivi; Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno 391 tamponi di cui 4 positivi; Ospedale di Nola 21 tamponi, di cui 1 positivo. Positivi di oggi: 66. Tamponi di oggi: 1.322. Totale complessivo positivi Campania: 3.670. Totale complessivo tamponi Campania: 36.770. Totale deceduti (alle 23.59 di sabato): 242. Totale guariti (alle 23.59 di sabato): 305 (di cui 235 totalmente guariti e 70 clinicamente guariti).



Il riparto per province della Campania. Questo l riparto per province della Campania (alle 23.59 di sabato): Provincia di Napoli: 1.871 (di cui 779 Napoli Città e 1092 Napoli provincia); Provincia di Salerno: 536; Provincia di Avellino: 400; Provincia di Caserta: 375; Provincia di Benevento: 156; Altri in fase di verifica Asl: 266.



La situazione nel Paese. In Italia altri 4.092 contagi e 431 morti in ventiquattr’ore. Al momento 102.253 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 156.363 i casi totali.I deceduti sono 19.899, mentre i guariti toccano quota 34.211* le persone guarite. Quanto ai guariti, la Protezione civile comunica che la Provincia Autonoma di Bolzano ha effettuato un ricalcolo, verificando una diminuzione di 110 persone rispetto a sabato. I 431 deceduti nelle ultime 24 ore costituiscono il numero più basso dal 18 marzo in poi. In terapia intensiva si trovano 3.343 pazienti (-38), mentre 27.847 sono complessivamente i ricoverati (297 in meno). In isolamento domiciliare si trovano 71.063, quasi il 70% degli attualmente positivi. Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 31.265 in Lombardia, 13.672 in Emilia-Romagna, 12.505 in Piemonte, 10.729 in Veneto, 6.162 in Toscana, 3.817 nel Lazio, 3.333 in Liguria, 3.114 nelle Marche, 2.452 in Puglia, 2.082 nella Provincia autonoma di Trento, 2.030 in Sicilia, 1.742 in Abruzzo, 1.326 in Friuli Venezia Giulia, 1.515 nella Provincia autonoma di Bolzano, 903 in Sardegna, 795 in Calabria, 687 in Umbria, 588 in Valle d’Aosta, 277 in Basilicata e 202 in Molise.