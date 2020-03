Coronavirus, in Campania 2.067 casi. Nel Paese 75.528

In calo il trend regionale e nazionale. Ma in Italia ci sono 812 morti in un giorno. Guariti a quota 14.620

Più tamponi, meno positivi, nelle ultime 24 ore. Qualche spiraglio dall’ultimo bollettino in Campania, sull’emergenza coronavirus. Trend in calo anche a livello nazionale. Dove, tuttavia, i decessi sono ancora un numero enorme. L’Unità di crisi della Regione Campania comunica i seguenti dati di oggi: Ospedale Cotugno di Napoli 426 tamponi di cui 27 positivi; Ospedale Ruggi di Salerno 153 tamponi di cui 13 positivi; Ospedale Moscati di Aversa 58 tamponi di cui 7 positivi; Ospedale Moscati di Avellino 116 tamponi di cui 8 positivi; Azienda Universitaria Federico II: 44 tamponi di cui 4 positivi; Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno 393 tamponi di cui 62 positivi; Ospedale di Nola 41 tamponi di cui 3 positivi; Ospedale San Pio di Benevento 20 tamponi di cui 7 positivi. Positivi di oggi: 122. Tamponi di oggi: 1.251. Totale complessivo positivi Campania: 2.067. Totale deceduti (alle 23.59 di ieri): 125. Totale guariti (alle 23.59 di ieri): 88, di cui 18 totalmente guariti e 70 clinicamente guariti. Totale complessivo tamponi Campania: 14.162.

Il riparto per provincia in Campania. Questo il riparto provinciale in Campania. Provincia di Napoli: 991 (di cui 416 Napoli città e 575 Napoli provincia); Provincia di Salerno: 338; Provincia di Avellino: 220; Provincia di Caserta: 206; Provincia di Benevento: 70; Altri in fase di verifica Asl: 127.

Il bilancio nel resto d’Italia. L’Italia supera i 100mila contagi, toccando quota 101.739. Di questi, 11.591 sono deceduti, 812 nelle ultime ventiquattr’ore. Attualmente sono ammalati in 75.528, mentre 14.620 pazienti sono guariti, 1.590 in più di domenica. Si conferma il trend in discesa: il tasso di crescita delle ultime 24 ore è del 4,14%, con 4.050 nuovi casi. Nel dettaglio: i positivi sono 25.006 in Lombardia, 10.766 in Emilia-Romagna, 7.564 in Veneto, 7.655 in Piemonte, 3.251 nelle Marche, 4.050 in Toscana, 2.383 in Liguria, 2.497 nel Lazio, 1.357 nella Provincia autonoma di Trento, 1.585 in Puglia, 1.109 in Friuli Venezia Giulia, 1.098 nella Provincia autonoma di Bolzano, 1.408 in Sicilia, 1.169 in Abruzzo, 834 in Umbria, 518 in Valle d’Aosta, 622 in Sardegna, 602 in Calabria, 208 in Basilicata e 107 in Molise.