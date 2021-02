Casoria, esplosi colpi d’arma da fuoco: un ferito in ospedale

L’uomo ricoverato all’ospedale di Frattamaggiore non è in pericolo di vita

Un uomo è stato ferito da colpi d’arma da fuoco ed è ora ricoverato all’ospedale di Frattamaggiore (Napoli) ma non è in pericolo di vita.

I carabinieri indagano su un possibile collegamento con quanto accaduto nel vicino comune di Casoria dove i militari della compagnia locale hanno rinvenuto due bossoli in piazza Cirillo. La segnalazione è arrivata oggi intorno alle 13. Acquisite le immagini di videosorveglianza presenti in zona che potrebbero fare luce sulla vicenda e svelare il collegamento tra i due episodi.