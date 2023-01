Caserta, vincono il Premio “Buone Notizie 2023”

Monica Maggioni, Nello Scavo e “L’Osservatore di Strada,” saranno premiati il 28 gennaio alla Biblioteca del Seminario

I vincitori dell’edizione 2023 del Premio Buone Notizie sono: la giornalista Monica Maggioni, direttore del Tg1, già presidente della Rai, Nello Scavo, inviato di guerra di Avvenire, autore di formidabili inchieste sul traffico di esseri umani e L’Osservatore di Strada, il mensile dell’Osservatore Romano ispirato e sostenuto da Papa Francesco, dove gli ultimi diventano protagonisti.

Monica Maggioni

Il prestigioso riconoscimento, giunto alla quattordicesima edizione, è l’unico in Italia a premiare le buone notizie, cioè non solo l’informazione corretta e completa, ma anche quella pronta a fare un passo in più raccontando la normalità positiva della società.

Il Buone Notizie sceglie anche la Buona notizia dell’anno, che sarà resa nota, come tradizione, nei giorni immediatamente precedenti il Premio.

Nello Scavo

La consegna del riconoscimento, una scultura in bronzo, fusa appositamente dall’artista Battista Marello, avverrà sabato 28 gennaio alle 16:00 nella Biblioteca del Seminario di Caserta in piazza Duomo.

Il giorno della manifestazione saranno annunciate anche le attività annuali del Premio Buone Notizie: come il Premio Buone Notizie Young, un concorso che prevede la realizzazione di video giornalistici nelle scuole e università italiane, per educare alla buona informazione.

In relazione alla manifestazione, Michele De Simone, il presidente dell’Assostampa di Caserta, dice: “L’obiettivo del Premio è quello di promuovere e diffondere il valore dell’informazione corretta ed equilibrata”.

Michele De Simone

A seguire, il segretario generale del Premio, Luigi Ferraiuolo spiega:

“Il Buone notizie è nato dall’empito di voler promuovere i comunicatori e i giornalisti che fanno buona informazione raccontando anche i lati positivi della quotidianità: perché un buon esempio vale più di mille pur impegnati discorsi”.

Il Premio Buone Notizie – Civitas Casertana, è organizzato dall’omonima associazione, con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti nazionale e della Campania, insieme con:-il Corriere Buone Notizie del Corriere della Sera per la Buona Notizia dell’Anno;-la Fisc, Federazione italiana settimanali cattolici italiani;-il Sindacato dei giornalisti campani;-l’Ucsi, Unione stampa cattolica italiana.

Il premio è realizzato in partnership con: –Confindustria Caserta; –Consorzio della Mozzarella di Bufala Campana Dop; -la BCC Terra di Lavoro San Vincenzo de’ Paoli.

L’evento è anche sostenuto da: –Studio Legale Iaselli; –Studio Luberto\Carannante; –Reale Mutua Assicurazioni–Agenzia Generale di Caserta, –Fondazione Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni; –Esagono, Anna Maria Alois San Leucio; –Tenuta Fontana.

Per ulteriori informazioni: 349 357 89 47