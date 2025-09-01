Campi Flegrei, nuova scossa di magnitudo 4: «Situazione sotto controllo»

Il sindaco Manzoni: pattuglie e protezione civile in azione sul territorio

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.0 ha svegliato l’area flegrea alle 4:55 di questa mattina. L’epicentro è stato localizzato nei pressi di via Terracciano, a Pozzuoli, con un ipocentro superficiale, a meno di un chilometro di profondità. Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), si tratta dell’evento più intenso registrato da ieri, quando ha avuto inizio una nuova sequenza sismica. Dall’inizio dello sciame, sono stati rilevati oltre 70 eventi tellurici, 23 dei quali soltanto nelle prime ore di oggi.

Monitoraggio attivo e situazione sotto controllo

«La scossa di magnitudo 4 ha generato un’accelerazione al suolo molto bassa», ha spiegato Mauro Di Vito, direttore dell’Osservatorio Vesuviano. «Lo sciame è collegato alla continua deformazione del suolo, che ha accumulato stress nelle rocce causando fratture. Non si osservano, al momento, variazioni significative in altri parametri».

Il fenomeno del bradisismo – che interessa l’area da anni – non si è mai interrotto, nemmeno nel mese di agosto, quando l’attività sismica si era leggermente ridotta.

Dal 2005, nella zona del Rione Terra, l’innalzamento del suolo ha raggiunto 151 centimetri, di cui 32,5 solo da gennaio 2024. L’attuale velocità media di sollevamento è di 15 millimetri al mese. Sul fronte delle fumarole, in particolare nella zona della Solfatara, si segnala un incremento della temperatura dei gas fino a 165°C, mentre si registra una diminuzione nelle emissioni nell’area dei Pisciarelli.

Sindaco Manzoni: «Massima trasparenza e territorio sotto osservazione»

«I Campi Flegrei sono interessati da uno sciame molto intenso, ma la situazione è sotto controllo», ha dichiarato Gigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli. «Abbiamo attivato pattuglie di Polizia Municipale e mezzi della Protezione Civile per monitorare il territorio. Non si registrano danni a persone o cose».

Il primo cittadino ha anche sollevato la questione dei trasporti: «Serve una soluzione condivisa per garantire sicurezza senza sospendere totalmente la mobilità», ha affermato, riferendosi alle difficoltà sulle linee ferroviarie gestite da EAV.

Trasporti interrotti: attivati i bus sostitutivi

A seguito degli eventi sismici, l’EAV ha sospeso i servizi ferroviari sulle linee Cumana e Circumflegrea, per effettuare verifiche tecniche sulle infrastrutture. In sostituzione, è stato attivato un servizio di autobus gestito dalla ditta D’Agostino, sulle tratte Montesanto–Torregaveta e Montesanto–Licola, in entrambe le direzioni.

Prefettura e INGV continuano il monitoraggio

Il Centro Coordinamento Soccorsi, convocato ieri dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, continua a seguire l’evoluzione della situazione. Le verifiche in corso coinvolgono tutte le autorità preposte, con l’obiettivo di intercettare tempestivamente eventuali criticità e garantire la sicurezza dei cittadini.

Red