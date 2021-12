Brescia, deraglia treno per la caduta di un masso

Non si registrano feriti gravi

Attimi di paura questa mattina a Cedegolo, in valle camonica nel Bresciano, lungo la linea ferroviaria Brescia-Edolo dove un treno di Trenord è deragliato per la presenza di un masso sui binari. Quindici le persone a bordo. Non si registrano feriti gravi

Secondo una prima ricostruzione il macchinista ha visto franare la montagna a fianco del binari ed è riuscito a contenere l’impatto contro un masso di oltre un metro cubo piombato sui binari. Sul posto Polfer e carabinieri.