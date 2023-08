Storico tifoso della Roma e persona amante dei valori sani dello sport lascia all’età di 86 anni un vuoto nel mondo calcio

Carlo Mazzone e’ morto oggi

Carlo Mazzone, un’icona del calcio italiano, all’età di 86 anni, lascia questo mondo portando con se i valori sani dello sport.

Conosciuto con il soprannome di Sor Carletto o Sor Magara per via del caratteristico e spiccato accento romanesco. È stato dapprima calciatore e poi allenatore sia della Roma, di cui era tifosissimo, sia di tante altre squadre. Detiene il record di panchine in Serie A, con 797 partite, calcolando anche 5 spareggi, nonché, con 1278 il primato di presenze ufficiali in panchina.

Nel 2019 gli è stata intitolata la nuova tribuna Est dello Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno, e nello stesso anno è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano.

Inoltre, Mazzone, durante la sua permanenza a Roma, lanciò in prima squadra Francesco Totti.

Roberto Baggio, al momento della firma con le rondinelle del Brescia fece apporre sul contratto una clausola che gli avrebbe permesso di rescinderlo nel caso in cui Mazzone, che lo aveva fortemente richiesto, avesse cambiato squadra.

In quella stessa stagione cambiò di ruolo ad Andrea Pirlo, da mezza punta a regista di centrocampo, perché chiuso in avanti proprio da Baggio.

Memorabile quanto controversa la polemica corsa di Mazzone verso la curva dei tifosi dell’Atalanta, dove il tecnico festeggiò il gol del 3–3 siglato da Rinaldi (autogol seguito a una punizione calciata da Roberto Baggio).

Carlo Mazzone, allenatore genuino, e’ morto oggi – Mazzone verso la curva dei tifosi dell’Atalanta

Molti i messaggi di cordoglio tra i tanti quelli della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni:

“Carlo Mazzone era un uomo genuino e verace, custode dei valori più sani dello sport. Un grande allenatore, amato da tutti perché ha rappresentato un calcio vicino al popolo e ai suoi tifosi. Mi stringo al dolore della famiglia e di tutti i suoi conoscenti. Ci mancherai Carletto“