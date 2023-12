Betlemme, non c’è Natale in Palestina: solo bombe e macerie

Le chiese dei cristiani sono state distrutte dai bombardamenti israeliani

I cristiani di Gaza non festeggeranno il Natale quest’anno, sono tra morti e senzatetto, le loro chiese sono state distrutte dai bombardamenti israeliani. Chiese che hanno lottato per preservare per decenni. Nessuna cerimonia a Betlemme.

Gli israeliani non si sono fermati nemmeno a Natale. Netanyahu insiste: “andiamo avanti” e continua a bloccare gli aiuti, il cibo, l’acqua e bombarda le aree agricole Gli israeliani vogliono cancellare il popolo palestinese dalla faccia della terra. E’ evidente. E chi nega l’evidenza è complice del massacro.