Benevento, domiciliari per un sessantasettenne

L’uomo è gravemente indiziato del reato di violenza sessuale e lesioni personali aggravate

Nel pomeriggio odierno gli investigatori della Squadra Mobile della locale Questura, all’esito di attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un 67enne di Benevento, gravemente indiziato del reato di violenza sessuale aggravata e lesioni personali aggravate.

L’uomo arrestato è ritenuto gravemente indiziato dei suddetti delitti, commessi con l’aggravante di aver approfittato delle circostanze di tempo, di luogo e di persona tali da ostacolare la pubblica e privata difesa.

I fatti risalgono all’agosto del 2022 per condotte poste in essere dall’indagato che in qualità di istruttore chinesiologo avrebbe costretto una paziente a subire atti sessuali, tali da causare anche un’ecchimosi sulla parte interna delle cosce, adducendo come motivazione il fatto che stesse compiendo una terapia energetica al fine di risolvere le problematiche fisiche riscontrate e riferitegli dalla donna.

L’odierno provvedimento è una misura cautelare, l’uomo sottoposto ad indagini è, quindi, presunto innocente fino a sentenza definitiva e potrà difendersi con mezzi e modalità previsti dalla legge.