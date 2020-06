Operazione della Guardia di Finanza di Napoli

Sette quintali di sigarette di contrabbando sono state sequestrati in un deposito di Bacoli in provincia di Napoli dai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli. Arrestate due persone, un 52enne di Napoli e un 67enne di Bacoli che scaricavano da un furgone le stecche di “bionde” per custodirle in un magazzino nella disponibilità di uno di loro.