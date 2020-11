Attacco terrorista a Vienna, si contano 4 morti

Commando di quattro attentatori in azione nell’area della sinagoga di Seitenstettengasse. Durante la fuga, spari in sei punti diversi della città

Attacco terrorista a Vienna, secondo la polizia austriaca il bilancio è di 4 morti, due uomini e due donne (non sette, come riportato dal sito del quotidiano Kurier). Le sparatorie di stasera nel centro della capitale austriaca, nelle immediate vicinanze della sinagoga di Seitenstettengasse, chiusa al momento dell’assalto. I primi spari sono stati esplosi verso le 20 vicino al luogo di culto. Poi il commando terrorista, composto da quattro attentatori, avrebbe iniziato a fuggire, sparando in sei punti diversi della città. I terroristi hanno preso in ostaggio delle persone in un albergo, come conferma la polizia di Vienna sul suo profilo Twitter, parlando di “molti sospetti armati di fucile”. L’intervento sarebbe ancora in corso.