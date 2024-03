Associazione Codacons: “le anomalie nei conti Bnl vanno risarcite”. In tilt la domiciliazione bancaria, molte bollette e rate rischiano di non essere pagate

Attivata un’azione legale per richiedere un indennizzo pari a 500 euro a cliente

L’Associazione consumatori Codacons annuncia una azione legale nei confronti della Bnl per gli addebiti anomali e i conti correnti svuotati qualora non siano adottati strumenti automatici per indennizzare gli utenti coinvolti.

“Si tratta – scrive l’associazione in una nota – di un episodio molto grave che ha creato non solo preoccupazione presso i clienti coinvolti, ma anche stress e paura in relazione a soldi sottratti ingiustamente e conti correnti svuotati. Una vicenda inquietante perché dimostra le fragilità del sistema bancario sotto il profilo tecnico”.



“Ora Bnl dovrà indennizzare in modo automatico tutti i correntisti coinvolti nella vicenda, sia per i danni materiali subiti, come ad esempio l’impossibilità di effettuare pagamenti a causa della mancata disponibilità di soldi sul proprio conto, sia per quelli morali, come lo stress e la paura subiti”, aggiunge l’associazione dei consumatori. “Qualora l’istituto di credito non procederà autonomamente – conclude – il Codacons avvierà un’azione legale per tutti gli interessati pubblicando la prossima settimana sul proprio sito internet un modulo attraverso il quale richiedere un indennizzo pari a 500 euro a cliente – conclude l’ associazione

E quanto pare molte anomalie permangono. Sarebbe andata in tilt la domiciliazione bancaria, molti utenti sono preoccupati per il mancato pagamento delle utenze, luce, acqua, gas, telefono o delle rate del mutuo casa a partire dal 3 Aprile prossimo. In tanti rischiano di essere marcati come morosi e pagare sanzioni e multe.