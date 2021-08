Altro Sabato di lotta contro il lasciapassare che sacrifica l’uguaglianza

Manifestazioni e cortei in 110 città italiane

Terzo Sabato di lotta in Italia contro il Green Pass, la Tessera Verde, il Lasciapassare che legittima discriminazioni e sacrifica l’uguaglianza, lo stato d’emergenza permanente che riduce gli spazi democratici e le multinazionali che condizionano le politiche sanitarie. Alle ore 18 in 110 piazze italiane si terranno presidi di lotta e cortei organizzati da migliaia di manifestanti. “Il Green Pass è uno strumento aberrante che divide i cittadini in persone buone con vaccinazione e persone cattive senza vaccinazione, i diritti individuali e collettivi” – spiega in una nota un comitato di lotta No Green Pass

L’introduzione del pass sanitario non è una misura come le altre. Si crea una società del controllo sociale permanente insopportabile e totalmente abusiva. Il governo Draghi sarebbe orientato ad accogliere la proposta di Confindustria rendendo il lasciapassare obbligatorio nelle aziende, nei cantieri, nelle fabbriche, negli uffici e nei cantieri pena la sospensione dello stipendio o il licenziamento.

Ciro Crescentini

ELENCO DELLE PIAZZE DOVE SI TERRANNO LE MANIFESTAZIONI ALLE ORE 18:00:

AGRIGENTO: Piazza Cavour

ALESSANDRIA: Piazza Della Libertà

ALGHERO: Via Vittorio Emanuele incrocio Via Cagliari

ANCONA: Piazza Cavour

AOSTA: Piazza Chanoux

AREZZO: Piazza S. Agostino

ASCOLI PICENO: Piazza Del Popolo

ASTI: Piazza San Secondo

AVELLINO: Piazza Libertà

BARI: Piazza Ferrarese

BASSANO DEL GRAPPA: Piazza Libertà

BELLUNO: Piazza Dei Martiri

BERGAMO: Davanti La Procura

BIELLA: Piazza Martiri Della Libertà

BOLOGNA: Piazza Maggiore

BOLZANO: Piazza Walther

BRESCIA: Piazza Della Vittoria

BRESSANONE: Piazza Duomo

BRINDISI: Piazza Della Vittoria

BRUNICO: Piazza Municipio

BUSTO ARSIZIO: Piazza San Giovanni

CAGLIARI: Piazza Garibaldi

CAMPOBASSO: Piazza Vittorio Emanuele II

CASALE MONFERRATO: Piazza Castello

CASERTA: Piazza Carlo Di Borbone

CASTELFRANCO VENETO: Piazza Giorgione

CATANIA: Fontana Dell’Elefante

CATANZARO: Piazza Matteotti

CERVIA: Piazza Garibaldi

CESENA: Piazza Del Popolo

CIVITANOVA MARCHE: Piazza XX Settembre

COMO: Piazza Cavour

COSENZA: Piazza Bilotti

CREMONA: Piazza Stradivari

CROTONE: Piazza Resistenza

CUNEO: Piazza Galimberti

FELTRE: Piazza Maggiore

FERRARA: Piazza Trento

FIRENZE: Piazza Della Signoria

FOGGIA: Piazza Umberto Giordano

FORLÌ: Piazza Aurelio Saffi

GELA: Piazza San Francesco

GENOVA: Piazza De Ferrari

GROSSETO: Piazza Dante

IMPERIA: Piazza San Giovanni

L’AQUILA: Piazza Del Duomo

LATINA: Piazza Del Popolo

LECCE: Piazza Sant’Oronzo

LECCO: Piazza Cermenati

LIVORNO: Piazza Del Municipio

LODI: Piazza Della Vittoria

LUCCA: Piazza Napoleone

MANTOVA: Piazza Sordello

MASSA: Piazza Aranci

MESSINA: Piazza Duomo

MILANO: Piazza Duomo

MODENA: Piazza Grande

MONTEBELLUNA: Piazza Del Municipio

MONZA: Piazza Trento

NAPOLI: Piazza Dante

NIZZA MONFERRATO: Piazza Garibaldi

NOVARA: Piazza Puccini

NUORO: Piazza Sebastiano Satta

OLBIA: Piazza San Simplicio

OSTIA : Piazza Cesario Console

PADOVA: Piazza Duomo

PALERMO: Piazza Castelnuovo (Palchetto Della Musica)

PARMA: Piazza Garibaldi

PAVIA: Piazza Della Vittoria

PERUGIA: Piazza IV Novembre

PESARO: Piazza Del Popolo

PESCARA: Piazza Della Rinascita (Piazza Salotto)

PIACENZA: Piazza Cavalli

PIOMBINO: Piazza Verdi

PISA: Piazza Vittorio Emanuele II

PISTOIA: Piazza Del Duomo

PORDENONE: Piazza XX Settembre

POTENZA: Piazza Mario Pagano

PRATO: Piazza Del Duomo

RAGUSA: Piazza Libertà

RAVENNA: Piazza Del Popolo

REGGIO CALABRIA: Piazza Italia

REGGIO EMILIA: Piazza Della Vittoria

RIETI: Piazza Vittorio Emanuele II

RIMINI: Piazza Tre Martiri

ROMA: Piazza Del Popolo

ROVIGO: Piazza Vittorio Emanuele

SALERNO: Piazza Portanuova

SANREMO: Piazza Colombo

SASSARI: Piazza D’Italia

SAVONA: Piazza Sisto IV

SIENA: Piazza del Campo

SONDRIO: Piazza Campello

TARANTO: Piazza Garibaldi

TERNI: Piazza Europa

TORINO: Piazza Castello

TRAPANI: Piazza Vittorio Veneto

TRENTO: Piazza Dante

TREVISO: Piazza Dei SignorI

TRIESTE: Piazza Unità D’Italia

UDINE: Piazza Della Libertà

VARESE: Piazza Monte Grappa

VENEZIA: Campo San Geremia – Palazzo Della Rai

VERCELLI: Piazza Cavour

VERONA: Piazza Bra

VIAREGGIO: Piazza Mazzini

VICENZA: Piazza Dei Signori

VIGEVANO: Piazza Ducale

VITERBO: Piazza Del Plebiscito

VOGHERA: Piazza Meardi