Afragola, carabiniere affronta due rapinatori armati e ne arresta uno

Brillante azione di un appuntato scelto dell’arma

Nella giornata di ieri, presso Afragola, provincia di Napoli, un carabiniere libero dal servizio sventa una rapina in una tabaccheria e arresta un malvivente mentre il complice è riuscito a scappare in sella a uno scooter risultato rubato.

Francesco Maiello, un appuntato scelto dei carabinieri libero dal servizio ha visto la scena, ripresa dalle videocamere di sorveglianza, decide di scendere dall’auto in sosta e di intervenire. Urla: “Carabinieri”. A questo punto i rapinatori fuggono, raggiungono lo scooter, mettono in moto, il militare li insegue, e riesce ad afferrare il rapinatore seduto dietro. Lo fa cadere, l’uomo sbatte contro un’auto incolonnata nel traffico, è armato, si rialza e spara due volte, la pistola fortunatamente è a salve, nasce una violenta colluttazione in cui Maiello disarma il malvivente, riesce ad avere la meglio e ad arrestare Ciro Puzone, 40enne di Casoria con precedenti.

I militari sono valutano l’eventuale coinvolgimento da parte dell’arrestato – un 40enne di Casoria già noto alle forze dell’ordine – in altre rapine che si sono verificate nei giorni scorsi in quella zona.