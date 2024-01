A Napoli cede fogna nel quartiere di Fuorigrotta, sospesa la fornitura idrica

Tecnici Abc al lavoro, deviata la circolazione stradale

Cedimento di una canalizzazione fognaria in via Consalvo, nel quartiere di Fuorigrotta, a Napoli. Non si conoscono le cause che hanno causato il crollo. Le squadre di Abc. In una vasta area del quartiere si è resa necessaria l’interruzione della fornitura idrica che sarà riattivata al termine delle operazioni di messa in sicurezza. Sul luogo, insieme alle squadre Abc, sono intervenuti gli agenti della polizia Municipale di Napoli.

Inevitabile gli effetti devastanti per la circolazione. Il cedimento si è verificato a circa 50 metri dall’impianto semaforico a valle di via Caravaggio. La polizia municipale ha disposto la chiusura al traffico del tratto stradale compreso tra via Caravaggio e via Bixio. Pertanto le auto che percorrono in salita via Consalvo sono deviate su via Bixio, mentre chi sopraggiunge da Soccavo è indirizzato verso via Terracina o su via Caravaggio.