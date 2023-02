73^ edizione Festival di Sanremo, prima serata

Tra Costituzione e distruzione. La presenza di Mattarella, il ricordo della Costituzione e la distruzione dei fiori sul palco di Blanco.

Partita martedì sera la kermesse canora più seguita al mondo e come tradizione non sono mancati i colpi di scena, reali o presunti tali ma a corredo dello show.

Ripercorriamo i momenti salienti della prima serata della 73esima edizione del Festival di Sanremo.

-APERTURA FESTIVAL-

Aprono la manifestazione Amadeus, al suo quarto festival, e il co-conduttore Gianni Morandi con un minuto di silenzio per ricordare le vittime della tragedia del terremoto in Turchia e Siria.

-LA PRESENZA DI MATTARELLA-

A seguire, i due conduttori introducono uno speciale ospite d’onore, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, (da sottolineare ch’è la prima volta per un Presidente) presente anche per festeggiare e ricordare il 75simo anniversario della nascita della nostra Costituzione. Dopo i saluti del Presidente, Gianni Morandi intona, seguito da tutto il pubblico, l’inno di Mameli.

-IL MONOLOGO DI BENIGNI-

A tal proposito, successivamente, interviene sul palco, il comico e attore, Roberto Benigni, con il suo quarto d’ora di monologo, che racconta proprio la nascita della Costituzione e definisce la stessa una bellezza artistica, un grande cambiamento, pregna di musica e umanità. Riesce, addirittura, a far commuovere anche il Presidente della Repubblica quando ricorda che il padre di Mattarella ne è stato uno dei fondatori, affermando, quindi, che lo stesso Presidente è il fratello della Costituzione.

-1^ SERATA – I CANTANTI IN GARA-

In ordine di uscita:

1-Anna Oxa, l’artista più attesa, alla sua quindicesima volta al Festival, si presenta con un abito total black, voce intensa e calda, dalle note più basse a quelle più alte; il brano Sali (Il canto dell’anima) è un testo che parla di una rinascita per l’intera umanità. L’artista ha regalato uno dei momenti più emozionanti della prima serata non deludendo le aspettative;

2-Gianmaria Volpato, in arte gIANMARIA, trionfatore a Sanremo Giovani, canta Mostro; brano forte, intenso, per certi versi duro in cui affronta paure personali e generazionali;

3-Mr. Rain, vero nome Mattia Balardi, rapper, beatmaker, ex concorrente di X Factor, cantante hip hop che vanta collaborazioni con vari artisti come J-Ax, si è esibito sulle note di Supereroi, un brano in cui canta, con un coro di bambini, l’importanza del sostegno reciproco, necessario in una coppia per superare l’avversità;

4-Marco Mengoni, apprezzato cantante italiano, vittorioso, nel 2009, ha partecipato alla terza stagione di X Factor e nel 2013 anche al Festival di Sanremo, elogiato da Mina e Lucio Dalla per la sua straordinaria estensione vocale, diventato ben presto una figura di spicco nel panorama musicale italiano. Ha presentato la canzone Due vite che parla di quello che sta vivendo da un po’ di anni; è la sua storia infinita, un rapporto tra la ratio e l’inconscio, probabilmente il brano candidato alla vittoria;

5-Ariete, vero nome Arianna Del Giaccio, 19 anni, originaria di Anzio, la scelta dello pseudonimo rispecchia il suo segno zodiacale, si appassiona alla musica da piccola suonando anche strumenti come la chitarra e il pianoforte, ha partecipato a X-Factor; Mare di guai è un brano malinconico e riflessivo, che parla di una relazione finita, canzone emotiva e sentimentale che rappresenta in pieno Ariete e il suo modo di approcciarsi alla vita;

6-Ultimo, all’anagrafe Niccolò Moriconi, 27 anni, giovane astro nascente della musica italiana, nato e cresciuto in uno dei quartieri più difficili di Roma, ha frequentato il Conservatorio, si è costruito un mondo parallelo, quello della musica, inutile dire che il suo nome d’arte nasce dalle sue origini essendo cresciuto come un ragazzo della borgata e quindi preso di mira ed emarginato; Alba è una canzone intima che invita a guardarsi dentro, si può considerare un dialogo con se stessi e che ha nell’alba stessa la rappresentazione di un momento tutto proprio, lontano dai rumori e dalla confusione della vita quotidiana;

7-Coma_Cose, duo indie-rap composto dai cantanti e fidanzati Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, hanno iniziato a lavorare insieme nel 2017, hanno partecipato già alla 71esima edizione del Festival di Sanremo. La canzone L’addio che hanno presentato racconta di una crisi di coppia, proprio come quelle che accadono nella vita di tutti noi, nessun addio; il lieto fine, però, esiste e basta guardare dentro sé stessi e dentro il proprio partner, riconoscere le fragilità e accettare che i rapporti cambiano ed evolvono;

8-Elodie, vero nome Elodie Di Patrizi, romana di 33 anni, la sua adolescenza è stata travagliata dalla separazione dei genitori, dopo la partecipazione al reality Amici inizia la sua scalata al successo, partecipa a Sanremo sia in veste di cantante che di conduttrice. A questo Sanremo ha cantato Due, canzone che parla di una relazione finita, sebbene iniziata da poco, in cui le recriminazioni sono già definite;

9-Leo Gassman, giovane cantautore di 25 anni, figlio dell’attore Alessandro Gassman, partecipa a X-Factor12 e vince la sezione nuove proposte a Sanremo 2020. Quest’anno tra i big con la canzone Terzo Cuore che narra di un amore finito ma mai dimenticato, ci sono, infatti, tre cuori in ognuno di noi: uno per ridere, uno per superare gli ostacoli ed uno che soffre perché non riesce a dimenticare un amore;

10-Cugini di Campagna, band musicale italiana di lunga data, al loro debutto a Sanremo, hanno interpretato il brano Lettera22, testo che si riferisce ad una ventunesima lettera dell’alfabeto che non esiste e proprio sulla difficoltà di trovare le lettere, quindi le parole giuste, per esprimersi, verte la canzone. Tra suoni contemporanei e riferimenti alla musica anni ottanta, I Cugini di Campagna hanno cantato della complessità nel riuscire ad esternare i propri sentimenti;

11-Gianluca Grignani, noto per il suo animo ribelle e fuori dagli schemi, nel suo passato diversi problemi con droga e alcol che però ha superato dedicandosi alla carriera musicale regalando ottimi successi al suo pubblico, ha presentato Quando ti manca il fiato; una lettera aperta al padre ripercorrendo un rapporto complicato, fatto di silenzi e di non detti che ora il figlio vuole portare alla luce, dichiarare, affrontare;

12-Olly, al secolo Federico Olivieri, cantante rap genovese di 21 anni con il brano Polvere ha raccontato le insicurezze, le paure e i disagi che ci aprono una visuale completamente diversa della realtà;

13-Colla Zio, band milanese, da Sanremo Giovani, composta da cinque musicisti, il brano presentato in gara Non mi va è un funk contemporaneo, mix tra barre rappate e canto armonizzato, il testo parla dei momenti di insicurezza che ciascuno di noi attraversa, momenti in cui si tende a vedere tutto o bianco o nero, senza cogliere le sfumature.

-CHIARA FERRAGNI-

L’influencer più famosa d’Italia fa il suo ingresso, per la prima volta, alla Prima Serata di Sanremo 2023, scendendo la famosa scalinata dell’Ariston, subito dopo l’esibizione di gIANMARIA.

Si presenta in abito nero con uno scialle su cui ha scritto, Pensati libera. Dopo l’esibizione di Elodie, la Ferragni nel suo monologo parla con sé stessa del passato, quand’era bambina, incentrando il discorso sulla normalità del non sentirsi mai abbastanza, nell’affrontare le proprie insicurezze, il sessismo normalizzato e sottolinea il dover sopportare i commenti degli haters e il proprio modo di vestire. L’ultimo intervento di Chiara porta sul palco quattro rappresentanti dell’associazione DIRE, ulteriore momento, seppur breve, di sensibilizzazione sulla presenza sul territorio dei Centri Antiviolenza.

-GLI OSPITI DELLA PRIMA SERATA-

Sul palco dell’Ariston tantissimi ospiti iniziando da Mahmood e Blanco, vincitori della scorsa edizione con Brividi, che ripropongono in veste di ospiti. Amadeus e Chiara Ferragni, prima della loro esibizione, hanno ricordato i numeri da record di Brividi.

Elena Sofia Ricci sale sul palco, dopo l’esibizione di Mahmood e Blanco, per riassumere la sua esperienza sul set della serie Rai, I Fiori sopra l’Inferno, infine conclude il suo monologo introducendo l’artista Ariete.

Piero Pelù inaugura il palco all’esterno dell’Ariston, il Suzuki Stage, subito dopo l’esibizione di Ultimo. Ha cantato Gigante, canzone con cui partecipò a Sanremo 2020. Durante l’esibizione ha rubato una borsetta ad una signora del pubblico, proprio come fece in quell’occasione, regalando, così, un momento revival di quel periodo.

I Pooh si sono esibiti, dopo i Coma_Cose, con un mini concerto, con la partecipazione dell’amico Riccardo Fogli, suonando alcuni dei loro grandi successi e ricordando il compianto Stefano D’Orazio.

Sul ponte della Costa Smeralda, la nave che accompagna il Festival di Sanremo 2023, durante tutte e cinque le serate, si esibisce Salmo che conclude la sua esibizione gettandosi in piscina.

Blanco ritorna sul palco, subito dopo la pubblicità, presentando la propria Isola delle rose. Durante l’esibizione, però, il cantante si macchia di un gesto che distrugge tutto quanto fatto di buono l’anno precedente. Infatti, a circa metà del brano smette di cantare e distrugge le rose sul palco spaccando vasi e fiori. Al termine dell’esibizione ha dichiarato che non si sentiva in cuffia e che ha compiuto questo gesto per divertirsi comunque.

Subito dopo il collegamento in diretta con Fiorello e l’esibizione di Mara Sattei, Gianni Morandi insieme a tutto il pubblico intona Il mio canto libero e conclude così la serata.

