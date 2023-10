29 nuovi alloggi Erp consegnati dall’Acer a Nola

Cerimonia d’inaugurazione mercoledì scorso in località Masseria Sarnella

29 nuovi alloggi ERP consegnati, mercoledì scorso, a Nola nella località di Masseria Sarnella. All’evento hanno partecipato il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il Presidente dell’Acer, David Lebro, il Sindaco di Nola Carlo Bonauro e il Vescovo S.E.R. Monsignor Francesco Marino.

Le tre palazzine, realizzate dall’Agenzia Campana per l‘Edilizia Residenziale, hanno tre piani e sono dotate di tutti i comfort. Tra le opere di urbanizzazione, spiccano gli impianti fotovoltaici, i pavimenti riscaldati, le caldaie a condensazione e le strutture per persone con handicap.

David Lebro, Presidente dell’Acer

“È sempre una grande emozione consegnare le chiavi di casa a una famiglia – ha dichiarato il Presidente dell’Acer, David Lebro -. Questo ci fa capire il senso pieno del nostro lavoro. Inoltre, la riforma dagli I.AC.P. all’Acer sta dando i suoi frutti e sta seguendo l’indirizzo del Presidente De Luca. Lui ha voluto un’Agenzia capace di rispondere al bisogno abitativo dei territori regionali”.

Il Presidente ha proseguito parlando del progetto: “Il complesso di Nola è un progetto molto innovativo che ci sta a cuore. Infatti, vogliamo garantire agli assegnatari non solo un tetto, ma un sistema casa. Un sistema fatto di aree esterne, opere a verde, strade, parcheggi e spazi comuni”.

Infine ha concluso dicendo: “Vogliamo continuare in questa direzione, usando ogni risorsa di finanziamento disponibile. Pertanto, il nostro obiettivo è garantire alloggi gradevoli ed efficienti a chi ne ha ancora bisogno“.

Le dichiarazioni del governatore De Luca

Il Presidente De Luca ha inaugurato e consegnato i 29 nuovi alloggi di edilizia popolare. Inoltre, ha riferito che il progetto ha richiesto un finanziamento di oltre 5 milioni di euro. Oltretutto, lo stesso, prevede anche un centro servizi e aree verdi. De Luca ha elogiato la qualità e la sostenibilità dell’intervento, realizzato con trasparenza e legalità. Allo stesso tempo, ha poi sottolineato l’importanza di dare una casa dignitosa a 29 famiglie oneste, che provengono da situazioni difficili. Infine, ha annunciato altri progetti simili in altre zone della Campania e soprattutto di Napoli, come Caivano, dove si vuole recuperare la socialità negli alloggi popolari.