20 mila francesi in piazza e sulle barricate contro Macron e il Green Pass

Tensione a Parigi, Lione, scontri con la Polizia. Assalto alla Prefettura di Annecy

I francesi in piazza contro la proposta del Green Pass, il lasciapassare annunciato dal presidente Emmanuel Macron per l’accesso nei locali pubblici solo per i vaccinati.

A Parigi vi sono state due proteste con migliaia di persone in corteo per le strade della capitale. La polizia ha usato i lacrimogeni contro altre centinaia di persone che manifestavano a Place de la Republique, mentre altri dimostranti autorizzati a Place de Clichy hanno scandito slogan contro la violazione della Costituzione.

Altre iniziative di lotta si sono svolte in altre città francesi. In piazza 4 mila persone persone a Montpellier, 3 mila a Marsiglia, 2 mila ad Annecy e 2500 a Rouen. A Lione, dove si stima vi fossero 3 mila giovani dimostranti, così come a Nantes, la polizia è intervenuta con i lacrimogeni. Ad Annecy, un gruppo di manifestanti ha forzato il portale della prefettura