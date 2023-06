Salerno Letteratura pronta l’undicesima edizione

L’inaugurazione della kermesse dedicata al grande scrittore Domenico Starnone si terrà sabato 17 giugno 2023

L’INAUGURAZIONE

L’undicesima edizione di Salerno Letteratura, che si terrà dal 17 al 24 giugno 2023, aprirà la kermesse con l’incontro inaugurale, presso la chiesa dell’Addolorata in Salerno, sabato 17 giugno 2023 alle ore 11:00 alla presenza delle istituzioni, dell’intero staff e della direzione artistica.

LA DEDICA E IL TEMA DELL’XI EDIZIONE

In questa edizione saranno oltre centosessanta gli ospiti, italiani e internazionali, che animeranno il centro storico di Salerno per confrontarsi con il pubblico e rendere omaggio alla figura di Domenico Starnone, a cui il festival è dedicato in occasione dei suoi ottant’anni. Il tema scelto per questa edizione prende infatti spunto dalla sua ultima pubblicazione L’umanità è un tirocinio (Einaudi), e a lui è stata affidata la prolusione.

LE 10 SEZIONI DEL FESTIVAL

In questa edizione del festival ci saranno 10 sezioni: Finzioni – Il mondo narrato; Classica; Sguardi sul mondo attuale – Economia/Verifica dei poteri; Salerno Filosofia; Summer School; Spazio ragazzi; Incanto – Musica/ Poesia; I Lusiadi; Dialoghi; Scuola di lettura.

IL PROGRAMMA DELLA 1^ GIORNATA – SABATO 17 GIUGNO 2023

Ore 11:00 presso la Chiesa dell’Addolorata l’incontro inaugurale di Salerno Letteratura 2023 alla presenza delle istituzioni, dell’intero staff e della direzione artistica.

A seguire Sguardi sul mondo attuale / Economia

L’economia racconta l’Italia

Incontro con Salvatore Rossi, autore di Breve racconto dell’Italia nel mondo, attraverso i fatti dell’economia (il Mulino) – Conduce Paolo Pagliaro.

Ore 12:00 / Happening itinerante

A passeggio con mrs. Dalloway

Passeggiata teatrale, per la regia di Flavia D’Aiello, di e con Sara Bianchi, Flavia D’Aiello, Giulia D’Amore, Ester Napoli, Maria Teresa Schiavino, Stefania Scognamiglio, Miriam Siani.Brani musicali eseguiti da Pierpaolo Iemmo (violino Jazz), Diego Fausto (sax contralto), Fabrizio Della Monica (sax contralto), Davide Lungano (sax contralto), Fabrizio Onofaro (sax soprano), Antonio De Prisco (percussioni), Antonio Adinolfi (chitarra fingerstyle) e Andrea Di Marino (chitarra fingerstyle).

Partenza da C.so Vittorio Emanuele 178.

Ore 17:00 / Auditorium Convitto Nazionale

La lingua batte / Rai Radio 3. Puntata speciale live da Salerno Letteratura

Anche quest’anno da Salerno va in onda una puntata speciale “live” della trasmissione La lingua batte, lo spazio di Rai Radio 3 dedicato alla lingua italiana. Ospiti e musica per un’ora di dialogo intorno alle parole del festival e al suo tema. Con Paolo Di Paolo, a cura di Cristina Faloci e Manuel de Lucia.

Ore 18:00 / Chiesa dell’Addolorata

Finzioni. Il mondo narrato

Il mondo sottosopra di Chiara Gamberale

Incontro con Chiara Gamberale, autrice di I fratelli Mezzaluna (Salani) e di Per dieci minuti (Feltrinelli) – Conduce Paolo Di Paolo.

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA

Ore 18:00 / Palazzo Fruscione

La scrittura democratica

La Fondazione Plart presenta La scrittura democratica, mostra a cura di Carmen Pellegrino.

Design, parola e letteratura si confrontano in un allestimento che attraversa il Novecento rincorrendo il cosiddetto materiale delle meraviglie: la plastica. In plastica sono, infatti, realizzati gli innumerevoli oggetti che popolano lo spazio dello Scriptorium, stanza migrata da quel pianeta unico e inimitabile che è il Museo Plart. La Olivetti Valentine di Ettore Sottsass, le cassettiere Kartell e la scrivania progettata da Vittorio Introini sono esposti insieme a tanti altri piccoli e grandi pezzi che hanno fatto la storia del design cambiando i nostri usi e costumi. A corredo della mostra, la proiezione dell’omonimo video diretto da Pasquale Napolitano.

L’esposizione sarà visitabile dal 17 al 24 giugno (orari: 11:00-13:00 / 17:00-20:00).

Ore 18:00 / Pinacoteca Provinciale

Finzioni. Il mondo narrato

Ogni romanzo è un romanzo di formazione

Incontro con Sofia Pirandello, autrice di Bestie (Round Robin) – Conduce Giorgio Sica.

Ore 19:00 / Arco Catalano

Spazio ragazzi / Calviniana

Laboratorio alla scoperta di Calvino

Incontro/laboratorio con Sara Carbone, autrice di Labirinti (Paesaggi di Parole). Con introduzione di Franco Maldonato, e narrazioni a cura di Davide Speranza. Il laboratorio è finanziato dal Cepell – Centro per il Libro e la Lettura ed è inserito nell’ambito del Progetto Storie Erranti. – Conduce Anna Maria Vitale.

Ore 19:00 / Palazzo Fruscione

Sguardi sul mondo attuale / Economia

Non è un paese per giovani? Non è un paese per vecchi?

Incontro con Mario Benedetto, autore di La staffetta. Il ricambio generazionale nelle imprese italiane. Collana Bellissima dedicata al Made in Italy (Luiss University Press)

Conducono Nicoletta Picchio, Vincenzo Boccia e Letizia Magaldi.

Ore 19:00 / Museo Diocesano

Finzioni. Il mondo narrato

Ayelet Gundar Goshen. Inquietudini d’Israele

Incontro con Ayelet Gundar Goshen, autrice di Dove si nasconde il lupo (Neri Pozza), Interprete Marina Astrologo – Conduce Paolo Di Paolo.

Ore 19:30 / Chiesa dell’Addolorata

Classica

Una guida d’eccezione: Franco Cardini

Incontro con Franco Cardini, autore di Le vie del sapere (Il Mulino) – Conduce Carmine Pinto

Ore 19:30 / Corte interna Convitto Nazionale

Incanto / Poesia

Napoli per versi

Incontro con Enzo Salerno, curatore dell’antologia Napolis. Quarantuno poeti italiani raccontano la città partenopea (Marlin) e il poeta-artista concettuale Emilio Isgrò.

In quest’occasione la Fondazione Alfonso Gatto e l’omonimo Centro interdipartimentale di ricerca del DipSum-Unisa conferiranno al Maestro Isgrò il Premio Internazionale di poesia Alfonso Gatto – Conduce Enzo Ragone.

Ore 20:00 / Atrio del Duomo

Classica

My only friend, the end: Geoff Dyer e il senso della fine

Incontro con Geoff Dyer, Gli ultimi giorni di Roger Federer e altri finali illustri (Il Saggiatore), Interprete Sebastiano Pezzani – Conduce Gennaro Carillo.

Ore 20:00/ Largo Barbuti

Finzioni. Il mondo narrato

Fabio Genovesi. Cristoforo Colombo, che storia!

Incontro con Fabio Genovesi, autore di Oro puro (Mondadori) – Conduce Corrado De Rosa.

Ore 20:30 / Arco Catalano

Classica / Manzoniana

Manzoni pop, ovvero come i Promessi Sposi hanno fatto l’italia

Incontro con Roberto Bizzocchi, autore di Romanzo popolare. Come I promessi sposi hanno fatto l’Italia (Laterza) – Conduce Francesco de Cristofaro.

Ore 21:00 / Largo Barbuti

Finzioni. Il mondo narrato

Stephen King allo specchio

Incontro con Luca Briasco, autore di Il Re di tutti. Un ritratto di Stephen King (Salani)

Conduce Raffaele Notaro

Ore 21:00 / Atrio del Duomo

Finzioni. Il mondo narrato

Il cinema secondo Sydney Sibilia

Incontro con Sydney Sibilia, regista del film Mixed by Erry – Conduce Francesca Salemme

Ore 21:00 / Museo Diocesano

Finzioni. Il mondo narrato

Zéro de conduite: Enzo Moscato su Enzo Moscato

Incontro con Enzo Moscato, autore di Archeologia del sangue (Cronopio) – Conduce Gennaro Carillo

Ore 22:00 / Largo Barbuti

Finzioni. Il mondo narrato

Javier Castillo. Il mondo è un mistero

Incontro con Javier Castillo, autore di Il gioco dell’anima (Salani) – Conduce Antonella Russo.

Ore 22:00 / Museo Diocesano

Classica

Anima e corpo, mito e storia: la Grecia secondo Laura Pepe

Incontro con Laura Pepe, autrice di I tendini di Zeus. Corpo, anima e immortalità nel mito greco (Solferino) e Storie meravigliose di giovani greci (Laterza) – Conduce Gennaro Carillo.

Ore 23:00 / Largo Barbuti

Incanto / Spettacoli

Il potere delle parole

Concerto rap di e con Amir Issaa, autore di Rime Amore Poesia (Bizzarro Books) – Introduce Rosita Sosto Archimio

…..E TANTI ALTRI APPUNTAMENTI

Un’edizione, questa, ricca di molti eventi e sorprese per il pubblico che parteciperà alle numerose serate in cartellone per questo vi consigliamo di consultare il sito www.salernoletteratura.com per scoprire le tantissime novità e scaricare il programma completo del Festival.

INFORMAZIONI

Quest’anno non sarà più necessario prenotare e acquistare biglietti, tutti gli eventi saranno liberamente accessibili fino a esaurimento posti.