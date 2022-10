Procida: oggi ‘Nostòs Àlgos Odisseo’, la mostra della sociologa Tullia Pugliese

Appuntamento al Museo civico “S.Susa”

La sociologa napoletana Tullia Pugliese presenterà oggi alle 11 al Museo civico di Procida “S. Susa” ed alla Cappella della Purità ad esso annessa una sua installazione artistica dal titolo: Nostòs Àlgos: Odisseo.

Opere multimateriche rappresentanti flussi migratori ed una sezione dedicata ad ex voto, diari di bordo, concrezioni marine elaborati da me dal titolo :

“Prochyta Ekphrasis”

La mostra sarà visibile tutti i venerdì sabato e domenica e terminerà il 5 novembre 2022

relazione tematica esplicativa;

Il viaggio inteso come allegoria dell’esistenza. Partire dalla propria terra natale affrontando il mare e tentare nuove esperienze in territori di pace rappresenta una speranza d’integrazione sociale. Νοσταλγία: la nostalgia può anche spingere verso una riappropriazione della propria identità e delle proprie radici grazie alle quali si recepiscono nuove energie. Se la terra d’approdo ha una buona predisposizione all’accoglienza, emigrare può trasformarsi in un’occasione di crescita psicologica e, in un’ottica di scambio, può arricchire culturalmente perfino il luogo ospitante. Da qui la “xenia procidana” terreno fertile di orme di popoli naviganti che hanno lasciato il segno in molti porti e mari del mondo. La contaminazione territoriale dunque è disseminata quotidianamente. Nel titolo del mio lavoro ho richiamato la figura di Odisseo perché attraversare il mare con innumerevoli rischi, ostilità e diffidenze significa andare incontro all’ignoto. L’intenzione è sfatare i pregiudizi. Lo spettatore verrà immerso in un viaggio che lo porterà alla ricerca dell’io e della tanta agognata archè.

Installazione delle seguenti opere: