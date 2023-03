Pozzuoli, i risultati del Progetto PRIN

Al convegno “Rappresentazioni del paesaggio italiano. Caso studio, Pozzuoli”

Venerdì 17 marzo, alle ore 16:00, si terrà presso la ex sala consiliare di Palazzo Migliaresi, al Rione Terra, il convegno Rappresentazioni del Paesaggio italiano. Caso studio, Pozzuoli, durante il quale sarà presentato il documentario Pozzuoli. Memorie e futuro di terra e lavoro, narrazione polifonica dell’identità territoriale e comunitaria di Pozzuoli.

Il convegno presenta i risultati del Progetto PRIN Greening the visual che ha messo insieme tre unità di ricerca – afferenti all’Università di Milano–Bicocca, IULM e Tor Vergata – che hanno lavorato sul paesaggio italiano tenendo conto del fatto che questo si compone di diverse realtà e cercando di costruirne una tipologia.

L’oggetto della ricerca è stata l’indagine su come è stato rappresentato il paesaggio italiano dagli anni del boom economico in poi e come viene rappresentato ancora oggi, con un focus sullo sviluppo sostenibile dei territori oggetto dell’analisi, nella fattispecie il territorio di Pozzuoli.

Programma del Convegno:

Presiede Luigi Manzoni, Sindaco Pozzuoli.

Coordina Giordana Mobilio, Portavoce Sindaco Pozzuoli.

Intervengono Simone Bozzato – Università Roma Tor Vergata

Giulio Latini – Università Roma Tor Vergata

Marco Maggioli, Istituto Universitario Lingue Moderne – IULM Milano

Ornella d’Alessio, Giornalista di Travel Reportage e Coordinatrice progetto PRIN GreenAtlas.

Conclude Giacomo Bandiera – Assessore al Governo del Territorio-Pozzuoli