Pompei, calcio & business: il “Modello Napoli”

Spiegato ai tifosi con la presentazione del libro “A scuola da De Laurentiis” di Vincenzo Imperatore: l’iniziativa del Comitato Azzurro

Osservare lo Scudetto del Napoli da diversi punti di vista, in modo particolare da quello privilegiato del Numero Uno della società calcistica, vale a dire quello del suo presidente Aurelio De Laurentiis. È quanto ha provato a fare Vincenzo Imperatore, consulente aziendale e giornalista, con il suo libro A scuola da De Laurentiis, che sarà presentato a Pompei oggi, mercoledì 14 giugno 2023 alle ore 18:00 in via Lepanto 74 presso la storica libreria Gianburrasca.

A moderare l’incontro con l’autore ci sarà Rosario Rosanova, avvocato, già autore e inviato del noto programma tv Le Iene. L’evento rientra nell’ambito delle iniziative del Comitato Azzurro, nato a Pompei per festeggiare la vittoria del Napoli in Serie A anche con iniziative, come questa, di valenza culturale.

Il calcio – è la premessa su cui si basa il libro di Imperatore – ormai è un business planetario che richiede competenze e abilità gestionali non alla portata di tutti. E se c’è qualcuno che ha saputo interpretare al meglio il nuovo ruolo di leader, in un calcio in costante trasformazione, questo è senz’altro Aurelio De Laurentiis.

Basti pensare alla rivoluzione tecnica che la scorsa estate, dopo aver conteso più volte lo Scudetto alle grandi società del Nord, il suo Napoli ha compiuto. Si pensi, ad esempio, agli addii di Insigne, Koulibaly, Mertens, Ospina e Fabian Ruiz, considerati gli assi portanti del Napoli delle ultime stagioni.

Eppure il Napoli è riuscito a conquistare lo Scudetto e, nel contempo, a brillare anche in Europa. Un risultato che nessuno avrebbe pronosticato e che dimostra quanto siano cambiati i parametri di analisi rispetto a pochi anni fa. Ma quello di De Laurentiis è un semplice risultato sportivo o l’effetto della messa a punto di una strategia manageriale?

Attraverso l’analisi del personaggio ADL e del caso Napoli e avvalendosi delle testimonianze di giornalisti, addetti ai lavori e personalità del mondo della finanza e della politica, Vincenzo Imperatore realizza il primo libro sul delaurentiismo, un modello imprenditoriale di successo, che ha dimostrato che perseguire la massima efficienza gestionale non impedisce di sognare e di vincere anche in una piazza difficile come quella partenopea.

Vincenzo Imperatore, 60 anni, è laureato con il massimo dei voti in Economia e Commercio e, dopo un master in Business Administration, ha vissuto 22 anni come manager di un primario istituto di credito italiano. Nel 2012 ha scelto la strada della libera professione e ha fondato Imperatore Consulting, brand di consulenza aziendale specializzato nei processi di riorganizzazione delle piccole imprese. È autore, tra gli altri, di tre saggi-inchiesta, Io so e ho le prove (2014), o vi accuso (2015) e Sacco Bancario (2017), in cui per la prima volta un ex manager bancario offre la sua testimonianza per svelare i segreti, le strategie e gli scandali avvenuti nelle segrete stanze delle banche che hanno distrutto il risparmio degli italiani e frenato lo sviluppo economico. Giornalista pubblicista, collabora con quotidiani e riviste specializzate e conduce un programma radiofonico di analisi politico-economico-sociale dei fenomeni calcistici. Ma ricorda: “Prima di ogni cosa, sono tifosissimo del Napoli”.