Napoli, Teatro Trianon Viviani: Giovanni Block in “Retrò”

Ospiti speciali Petra Magoni e Paolo Batà Bianconcini

Al Trianon Viviani è di scena Giovanni Block nel recital “Retrò“, domenica 17 marzo, alle 20‎.

Con il titolo ripreso dal suo ultimo album, il cantautore presenta nel teatro della Canzone napoletana un repertorio che spazia dalla sua produzione discografica a grandi classici della canzone d’autore italiana e napoletana.

Retrò è un lavoro pop con richiami alla tradizione dei cantautori degli anni ’80, che guarda alla canzone d’autore nella sua forma originaria, ovvero alla fusione alla pari della poesia e della musica.

Block racconta così le rughe di una vita vissuta, solcata da ricordi, pensieri e riflessioni, ma che guarda al futuro. E, tra disillusioni e speranze, nostalgia e lucida analisi, rivendica il proprio diritto a slegarsi dalle mode e seguire un percorso artistico che è anche stile e filosofia di vita, e che affonda le radici in un passato che non è vecchio o sorpassato, come il significato del titolo potrebbe indurre a pensare, bensì che alimenta una creatività senza vincoli e senza tempo.

Gli arrangiamenti si dispiegano tra chitarre leggere, sonorità a tratti folk e tastiere armoniose, lasciando ampio respiro ai testi, parte portante della poetica dell’artista, in cui emergono varî riferimenti musicali e testuali: da Paoli a Dalla, da Gaber a Gaetano, da De André a Guccini, citando Quasimodo e cantando Pavese.

Ospiti speciali della serata la cantante Petra Magoni e il percussionista Paolo Batà Bianconcini.

Sul palco con Giovanni Block (voce, chitarra e flauto traverso), Roberto Trenca (chitarra acustica ed elettrica), Pasquale Benincasa (batteria e percussioni), Vincenzo Lamagna (contrabbasso), Salvatore Torregrossa (pianoforte e fisarmonica), Roberta e Marina Block (cori) e Rosario Copioso (voce recitante).

Il concerto è aperto dalla cantautrice Cristina Cafiero, accompagnata dal chitarrista Ernesto Nobili.

La produzione è di WayToBlue production.

I biglietti sono acquistabili presso il botteghino del teatro, le prevendite autorizzate e online sul circuito AzzurroService.net. È ancòra possibile acquistare la speciale card di abbonamento, Emozione Trianon, che consente al sottoscrittore di assistere in platea a quattro spettacoli a scelta a soli 50 euro (sono esclusi gli eventi speciali). L’abbonamento è acquistabile esclusivamente presso il botteghino del teatro, che è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica, dalle 10 alle 13:30. Telefono 081 0128663, email [email protected].