Napoli, premiazioni al Festival Internazionale del Cortometraggio

Si terrà il prossimo 9 luglio 2021 dalle ore 20.30 in Via Portacarrese a Montecalvario, 69

Giunge a conclusione la 17.ma edizione di “accordi @ DISACCORDI – Festival Internazionale del Cortometraggio” e la cerimonia di premiazione con la proiezione dei cortometraggi, e del documentario e del film d’animazione vincitori per la giuria artistica formata dal presidente, il montatore Giogiò Franchini, accompagnato dai giurati: l’attrice Teresa Saponangelo e il regista Lamberto Lambertini, si terrà il prossimo 9 luglio 2021 dalle ore 20.30 presso la Corte dell’Arte di FOQUS a Napoli in Via Portacarrese a Montecalvario, 69. Verranno premiati, alla presenza dei vincitori, i migliori cortometraggio internazionale, cortometraggio italiano, cortometraggio campano, cortometraggio d’animazione, documentario, attore ed attrice, premio del pubblico.

L’Associazione Nazionale Montatori Cinematografici e Televisivi assegnerà il suo premio tramite la giuria formata da Giogiò Franchini, Osvaldo Bargero e Alessandro Giordani.

La partecipazione alla serata è gratuita nel rispetto delle norme per il contenimento da contagio da Covid-19 e si consiglia la prenotazione all’indirizzo email: [email protected] Conduce la serata la presentatrice Mariasilvia Malvone.

La 17.ma edizione di accordi @ DISACCORDI – Festival Internazionale del Cortometraggio è stata organizzata dall’Associazione Movies Event, e diretta artisticamente da Pietro Pizzimento e Fabio Gargano, con lo sponsor principale ASCI – Scuola di Cinema Napoletana, con la partnership di Film Commission Regione Campania e AMC – Associazione Montaggio Cinematografico e Televisivo e in collaborazione con il Comune di Napoli – Assessorato alla Cultura e al Turismo, con il Centro Sperimentale di Cinematografia, con il Centro Nazionale del Cortometraggio, e con il sostegno della Regione Campania.