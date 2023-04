Napoli, Palazzo Reale: aprile a porte aperte

Intenso calendario di aperture: durante le feste pasquali, il 25 aprile e anche il mercoledì, giorno di riposo settimanale, con tre aperture straordinarie serali

Un mese intenso per il Palazzo Reale di Napoli che rimarrà aperto tutti i giorni del mese d’aprile, compresi i mercoledì – giorno di riposo settimanale – con anche tre aperture straordinarie serali a soli 2,00 euro.

L’iniziativa nasce dalla previsione della grande affluenza turistica prevista in occasione della Pasqua e delle festività del 25 aprile e del 1° maggio, per offrire la possibilità di visitare, non solo l’Appartamento Reale, ma anche la mostra in corso, nella Galleria del Genovese Dialoghi intorno a Caravaggio. Opere da Capodimonte a Palazzo Reale che chiuderà il prossimo 9 maggio.

Il museo sarà aperto domenica di Pasqua 9 aprile, il lunedì in Albis 10 aprile e il 1°maggio con i consueti costi ed orari di apertura.

Invece, l’ingresso sarà gratuito martedì 25 aprile, in occasione dell’Anniversario della Liberazione e il 7 maggio, per l’abituale appuntamento della Domenica al Museo.

Non solo, ma il Palazzo Reale di Napoli, rilancia l’offerta di primavera proponendo anche quattro aperture straordinarie diurne tutti i mercoledì dal 5 al 26 aprile (normalmente il museo è chiuso per riposo settimanale) e tre aperture straordinarie serali venerdì 7, venerdì 28 e domenica 30 aprile al costo ridotto di 2,00 euro (ore 20:00 – 23:00 con ultimo ingresso alle 22:00).

Infine, durante il venerdì, sabato e domenica sono state organizzate visite guidate alla mostra Dialoghi intorno a Caravaggio. Opere da Capodimonte a Palazzo Reale al costo di 7 euro, oltre il biglietto di ingresso.

Un viaggio alla scoperta dell’esposizione, articolata sul confronto tra le raccolte d’arte del Palazzo Reale di Napoli e del Museo e Real Bosco di Capodimonte, entrambe originate dal collezionismo borbonico tra Settecento e Ottocento.

Nucleo centrale della mostra è la Flagellazione di Caravaggio che, pur non appartenendo alle collezioni reali, condizionò a lungo la produzione artistica del Seicento, a Napoli e non solo.

Apertura mostra Caravaggio a palazzo Reale

Durante la visita si proporrà una lettura ragionata del capolavoro del Merisi e di tutti i dipinti caravaggeschi acquistati nel 1802 a Roma da Domenico Venuti per Ferdinando IV di Borbone, riuniti per la prima volta in questa esposizione.

Info e Prenotazioni

La prenotazione della visita è obbligatoria online qui o in biglietteria fino a 15 minuti prima dell’inizio della visita previa disponibilità, oppure telefonicamente ai numeri 848 800 288 e +39 063 996 70 50 da mobile ed estero, attivi dal lunedì alla domenica dalle 10:00 alle 15:00.

Le visite guidate, della durata di 45 minuti in gruppi di massimo 25 persone (inclusi i minori di 6 anni) fino a esaurimento posti, il venerdì alle ore 17:30, il sabato alle ore 17:00 e la domenica alle ore 17:00 e 18:00 (ad eccezione delle domeniche gratuite, del 25 aprile e del 10 aprile, lunedì in Albis).