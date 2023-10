L’A.m.o.r.c. organizza un incontro sul misticismo a Campagna

L’evento dal titolo “I Rosacroce: storia, mito e spiritualità interiore” si terrà alla sala conferenze del Museo della Memoria e della Pace

L’A.M.O.R.C. (Antico e Mistico Ordine della Rosa-Croce) organizza un incontro sul misticismo che si terrà il 1° novembre 2023 a Campagna (SA). L’appuntamento è presso la sala conferenze del Museo della Memoria e della Pace, in via San Bartolomeo 180. L’evento, dal titolo I Rosacroce: storia, mito e spiritualità interiore, è aperto a tutti gli interessati ai temi del legame tra il retaggio psichico, fisico e cosmico dell’essere. Inoltre, l’incontro offrirà l’opportunità di riflettere e dialogare insieme sulla realtà interiore che unisce mito, storia e spiritualità. D’altra parte, l’ingresso è gratuito, ma si richiede la conferma della presenza via mail a: [email protected]. Infine, l’evento è patrocinato dall’Associazione di promozione sociale A.M.O.R.C. APS, che si occupa di diffondere la conoscenza della tradizione rosacrociana. Per maggiori informazioni sull’AMORC si può visitare il sito www.amorc.it.

A.M.O.R.C.: Antico e mistico ordine della RosaCroce

Un’antica e misteriosa confraternita si fa conoscere in Europa all’inizio del Seicento. É quella della Rosacroce, che diffonde tre manifesti tra il 1614 e il 1616. Il primo racconta la storia leggendaria del suo fondatore e della sua nascita. Inoltre, il secondo lancia un appello ai sapienti d’Europa per una riforma universale. Quella che possa cambiare tutti i settori della conoscenza umana, dalla filosofia alla scienza, dall’arte alla teologia, per migliorare la vita delle persone. Infine, il terzo descrive un processo di trasformazione dell’uomo basato sul simbolismo alchemico.

In soli sette anni, più di quattrocento opere affini tra loro vengono pubblicate in tutto il continente. Queste, trattano di alchimia, astrologia, magia, cabbala, ermetismo e misticismo. Le opere rivelano una sapienza antichissima, che risale alle Scuole dei Misteri dell’antichità, dove si usava l’iniziazione come modo di acquisire e trasmettere la conoscenza. Questa conoscenza si chiama Tradizione. Nel corso dei secoli, molti pensatori e mistici europei hanno aderito all’appello dei manifesti rosacrociani. Alla fine, hanno scelto di seguire i nobili ideali di questa augusta fraternità.

Tradizione antica e mistica: la sapienza rosacrociana

La Rosacroce è una Tradizione antica e mistica che si tramanda da secoli attraverso una catena di maestri e discepoli. Nel 1915, alcuni di questi custodi del fuoco sacro fondarono l’Antico e Mistico Ordine della Rosa-Croce (A.M.O.R.C.). Un’organizzazione che da oltre cento anni diffonde silenziosamente e operativamente la sapienza rosacrociana in tutto il mondo. Inoltre, l’A.M.O.R.C. ha adattato gli insegnamenti Tradizionali al linguaggio e alle esigenze dell’uomo moderno, offrendo un percorso progressivo di studio e pratica. D’altra parte, l’A.M.O.R.C. è l’Ordine rosacrociano più grande e serio del mondo, aperto a tutti i ricercatori sinceri, senza discriminazioni di sorta. Infine, l’A.M.O.R.C. riconosce in ogni essere umano una scintilla divina, un’anima che proviene da un’unica Anima Universale. Per questo, i suoi membri si considerano parte di una fraternità mistica.