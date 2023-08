E’ morto Toto Cutugno, ‘L’italiano’ che cantò con l’Armata Rossa a Sanremo

Il cantante aveva 80 anni

E’ morto il cantante Salvatore (Toto) Cutugno. Il cantante aveva 80 anni ed era malato da tempo. Si è spento all’ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato da molte settimane per una patologia oncologica che si è aggravata negli ultimi giorni.

La notizia della scomparsa di Cutugno è stata diffusa da Carosello Records ed Edizioni Curci in una nota: “A poco più di un mese dal suo ottantesimo compleanno – si legge – ci lascia uno degli artisti italiani più famosi di sempre. Cantautore da oltre 100 milioni di copie, esponente della musica italiana più noto in tutto il mondo, cantautore che ha saputo portare la semplicità e la tradizione della canzone italiana anche all’estero, un artista dalla straordinaria carriera che continuerà a ispirarci e unirci”.

Toto Cutugno, all’anagrafe Salvatore Cutugno, era nato a Fosdinovo il 7 luglio 1943. La sua carriera è legata a doppio filo al Festival di Sanremo, con 15 partecipazioni. Trionfò nel 1980 con ‘Solo noi’. In 6 edizioni si è piazzato secondo, una volta è arrivato terzo. Nel 1983, con L’italiano arriva quinto: il brano, però, diventerà il suo successo più grande.

Significativa l’esibizione al Festival di Sanremo nel 2013, condotto da Fabio Fazio, accompagnato dal Coro dell’Armata Rossa con una delle sue maggiori hit, ‘L’italiano’, brano tradotto in diverse lingue che ha venduto nel mondo milioni di dischi.

La notizia della morte di Toto Cutugno è stata annunciata anche in Russia. Il cantante è stato definito dall’agenzia di stampa Ria Novosti come “uno degli artisti stranieri più amati e conosciuti in Russia‘‘. L’artista è in effetti tra i cantanti italiani più apprezzati in Russia insieme ad Al Bano e Pupo.

