Il giornalista e conduttore tv aveva 84 anni

E’ morto Maurizio Costanzo. Giornalista, conduttore tv, autore, sceneggiatore, aveva 84 anni. La notizia è stata diffusa dal suo ufficio stampa. Costanzo ha firmato decine di programmi radiofonici e televisivi e di commedie teatrali. La sua carriera comincia nel 1956, a soli diciotto anni, come cronista nel quotidiano romano “Paese Sera”. Nel 1963 esordisce come autore radiofonico per uno spettacolo affidatogli da Luciano Rispoli a Radio Rai dal titolo “Canzoni e nuvole”, condotto da Nunzio Filogamo. Nel 1966 è coautore del testo della canzone “Se telefonando”, scritto insieme con Ghigo De Chiara, con musica di Ennio Morricone e portata al successo da Mina.

Tra i suoi programmi più noti, anche “Buona domenica”. Ha scritto numerosi libri, tra i quali “Chi mi credo di essere” (2004, in collaborazione con Giancarlo Dotto), “E che sarà mai?” (2006), “La strategia della tartaruga” (2009), “Sipario! 50 anni di teatro. Storia e testi” (2015), “Vi racconto l’Isis” (2016) e “Smemorabilia. Catalogo sentimentale degli oggetti perduti” (2022). Dal 1995 è sposato con Maria De Filippi.