Cultura in lutto, è morto Roberto Gervaso

Scrittore e giornalista, aveva 82 anni. L’ultimo libro uscito 2 settimane fa

Lutto nella cultura: è morto oggi a Milano il giornalista e scrittore Roberto Gervaso. Si è spento in ospedale ad 82 anni, dopo lunga malattia: era nato a Roma il 9 luglio 1937. Lascia la moglie Vittoria e la figlia Veronica, giornalista del Tg5. Gervaso è autore di celebri volumi divulgativi sulla storia d’Italia, firmati con Indro Montanelli. L’ultimo è uscito il 21 maggio: si intitola “La regina, l’alchimista, il cardinale” (Rubbettino Editore), un romanzo storico ambientato nella Francia di Luigi XVI. Le sue opere sono state tradotte in Spagna, Portogallo, Francia, Gran Bretagna, Germania, America Latina, Giappone, Bulgaria, Polonia e negli Stati Uniti. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto pervenire alla famiglia le sue condoglianze per la scomparsa di “un uomo di finissima cultura, protagonista, per lunghi anni, del giornalismo e della vita culturale del nostro Paese”. Nel 1981 fu scoperta la sua iscrizione alla loggia massonica P2. Su questo Gervaso disse: “Mi ero iscritto perché mi piaceva la e volevo scriverci un libro, come poi ho fatto. In realtà la P2 era un’entità affaristica contrapposta a quella di Cuccia e Agnelli, che aveva vinto”.