Ciao Tina, leggenda della musica

E’ morta serenamente oggi nella sua casa di Kusnacht, vicino a Zurigo in Svizzera, all’età di 83 anni

“Tina Turner, la regina del rock ‘n roll, è morta serenamente oggi nella sua casa di Kusnacht, vicino a Zurigo in Svizzera, all’età di 83 anni dopo una lunga malattia”.

Così un comunicato ufficiale annuncia la scomparsa della star che ha fatto cantare i fan di tutto il mondo per oltre mezzo secolo.



“Con lei il mondo perde una leggenda della musica e un modello”, si legge ancora nella nota ufficiale. Lascia in eredità brani storici come ‘The best’, ‘Proud Mary’ o ‘What’s love got to do with it’.