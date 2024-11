Caserta, presepe vivente al borgo Vaccheria

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Caserta e organizzata dall’APS Pro Loco

Anche quest’anno si svolgerà il Presepe Vivente del ‘700 napoletano di Vaccheria, appuntamento giunto alla ventiseiesima edizione. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Caserta e organizzata dall’APS Pro Loco “L’Antico Borgo di Vaccheria”, partirà il 28 dicembre e verrà replicata il 29 dicembre, il 4, il 5 e il 6 gennaio 2025.

Il Comune di Caserta, su impulso del Sindaco Carlo Marino e grazie all’interessamento del Consigliere comunale delegato di zona, Donato Tenga, si è impegnato sin dall’inizio per supportare questa manifestazione, che è ormai da considerarsi storica per l’intera comunità e che negli anni ha ottenuto risultati straordinari in termini di presenze di visitatori e turisti. Per tali ragioni, il Comune ha stabilito che, negli orari di apertura del Presepe, sarà possibile sostare gratuitamente all’interno di un parcheggio situato nei pressi della rotonda di via Tenga a Briano. Inoltre, è in via di definizione un accordo con Air Campania, la società che si occupa del trasporto pubblico locale, per assicurare un servizio navetta gratuito ai visitatori.

L’iniziativa del Presepe Vivente sarà affiancata da un progetto didattico rivolto alle scuole di ogni ordine e grado programmato dal 3 al 5 dicembre. Per questa occasione, sarà allestita una parte del percorso, appositamente destinata alle visite degli studenti.

Tale progetto, fortemente voluto dall’APS Pro Loco “L’Antico Borgo di Vaccheria”, in particolare dal Presidente, Massimo Dello Stritto, è stato organizzato con il Consigliere comunale delegato di zona Donato Tenga e l’Assessora alla Pubblica Istruzione, Gabriella Grassia, e prevede una visita formativa-pedagogica al Presepe Vivente.

“Intendo ringraziare – ha spiegato il Sindaco, Carlo Marino – i tanti volontari della Pro Loco ‘L’Antico Borgo di Vaccheria’ e tutti i residenti: è grazie al loro entusiasmo se anche quest’anno riusciremo a svolgere questa bellissima manifestazione, che ormai è patrimonio della nostra città. Grazie anche al Consigliere Donato Tenga, per l’ottimo lavoro svolto. Ci attendiamo un gran numero di visitatori e per questo stiamo cercando di mettere in campo tutte le iniziative tese a favorire un afflusso importante di appassionati nelle nostre borgate storiche. Sono certo che anche stavolta arriveranno risultati eccezionali”.