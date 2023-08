La mostra “Alleate presenze” sullo lo sbarco di Salerno

Negli spazi di Largo Barbuti e Apollonia Hub l’esposizione fotografica e gli eventi per gli 80 anni dell’operazione Avalanche

La mostra fotografica Alleate presenze è dedicata agli ottant’anni dello Sbarco di Salerno e rientra nel quadro della 38esima edizione della rassegna Teatro dei Barbuti.

In ricordo dell’operazione Avalanche che ha segnato una svolta nella Seconda Guerra Mondiale, si terranno diversi eventi a partire da venerdì 1 settembre 2023.

Alle ore 19.00, presso Apollonia Hub in via San Benedetto, sarà inaugurata la mostra fotografica Alleate presenze. Virtuale, tra memoria e realtà, a cura di Corradino Pellecchia, Francesco e Luigi Siano.

Giovedì 7 settembre 2023, alle ore 19.30, il prof. Paolo Apolito terrà una conferenza a Sant’Apollonia.

L’Associazione Storico Culturale Avalanche 1943 ha collaborato con la mostra per l’esposizione di reperti d’epoca.

Dal 8 al 10 settembre 2023, la mostra si trasferirà in Largo Barbuti per le altre iniziative previste.

I tre fotografi salernitani hanno confrontato le immagini dei luoghi dove sono passate le truppe alleate con quelle attuali. Hanno creato dei suggestivi fotomontaggi che mescolano passato e presente.

Le alleate presenze sono testimonianze di un tempo che ha lasciato il segno nella storia e nel territorio. Paestum, Salerno, Vietri, Minori, Cava de’ Tirreni sono alcune delle località ritratte in questa originale mostra che ci invita a riflettere sul valore della memoria.

L’originale mostra fotografica ripercorre le vicende dello Sbarco di Salerno attraverso la tecnica della sovrapposizione di immagini storiche e attuali. Le opere mettono in contrasto la pace e la bellezza dei luoghi con la brutalità e il caos della guerra. Corradino Pellecchia, Francesco e Luigi Siano hanno realizzato il tutto.

Edoardo Scotti, nel suo testo di presentazione, sottolinea come gli autori abbiano saputo rendere omaggio alla memoria di quei giorni drammatici. Sempre senza cadere nella retorica o nella crudeltà. Le fotografie mostrano le tracce del passato che ancora si intravedono nelle mura, nelle piazze e nelle strade di Salerno. Testimoniando così il valore storico e artistico di un evento che cambiò il corso della storia in Europa.

Largo Barbuti ospita una rassegna di spettacoli dedicati alla memoria storica, organizzata da Edoardo Scotti.

Tra i protagonisti: la When Jazz Landed in concerto il 7 settembre 2023; Claudio Lardo con Il pallone di pezza l’8 settembre 2023; Giuseppe Fresolone e Vincenzo Marsilia con La guerra per immagini il 9 settembre 2023; Andrea Carraro con Teatri di guerra il 10 settembre 2023.

Un’occasione per riflettere sul passato e sul presente attraverso la musica, il teatro e le immagini.

Informazioni – Tel.: 328 907 96 42 – Facebook: www.bottegasanlazzaro.it

Biglietti on line su: www.postoriservato.it