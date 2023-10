Serie A, Napoli-Fiorentina 1-3: i viola affondano i campioni d’Italia. Azzurri fischiati dai tifosi

I viola affondano gli uomini di Rudi Garcia grazie alle reti di Brekalo, Bonaventura e Nico Gonzalez. Inutile il rigore del momentaneo 1-1 di Osimhen

Nel posticipo dell’ottava giornata di Serie A, la Fiorentina si impone per 3-1 in casa del Napoli, portandosi al terzo posto in classifica, a pari punti con la Juve. Al Maradona gli uomini di Italiano si impongono grazie alle reti Brekalo, Bonaventura e Nico Gonzalez: in gol per il Napoli, Osimhen, su rigore, per il momentaneo 1-1.

È stata una partita in cui la Fiorentina ha dimostrato maggiore organizzazione e gioco di squadra, al contrario di un Napoli nervoso e in balia delle iniziative dei singoli.

La sconfitta (la seconda in casa per i Campioni d’Italia) porta con sè la contestazione di una parte del pubblico che fischia la squadra mentre una grossa parte dei tifosi la sostiene con cori e applausi all’uscita dal terreno di gioco.