Serie A: i granata calano il tris

Salernitana-Sassuolo 3-0. La squadra di Sousa domina sugli emiliani grazie ad una prestazione impeccabile

Domenica 22 aprile, allo stadio Arechi di Salerno, in una giornata primaverile, si sono affrontate, per la 31esima giornata di serie A, Salernitana e Sassuolo.

I campani in campo con un 3–4–2–1: Ochoa tra i pali; in difesa Lovato–Gyomber–Pirola; in mediana Kastanos–Coulibaly–Vilhena–Bradaric; in attacco Candreva–Dia e Botheim preferito a Piatek.

Dionisi schiera il suo 4–3–3 con Consigli in porta, protetto dai difensori Rogerio, Ruan, Ferrari e Toljan; a centrocampo Henrique, Lopez e Frattesi; reparto offensivo con Lauriente, Defrel e Bajrami.

I granata cercano di mantenere la striscia di risultati positivi.

Dopo sei pareggi consecutivi affrontando gli emiliani, reduci dalla vittoria ai danni della Juventus.

In effetti la compagine granata convince da subito e sblocca il risultato al 9’ con il difensore Pirola che sugli sviluppi di un corner, tuffandosi sotto-misura di testa, sfrutta al meglio la torre del compagno di reparto, Gyomber, beffando il portiere avversario Consigli depositando la palla in rete.

I neroverdi accennano una timida reazione ma senza esito positivo.

Infatti, è la Salernitana a trovare il raddoppio al 20’ con Dia.

Azione da manuale dei campani i quali partono da dietro con una fitta rete di passaggi fin quando la sfera giunge tra i piedi dell’instancabile e onnipresente Gyomber che calibra in area su Botheim, lo stesso colpisce di testa favorendo Dia che con un violento destro scarica in rete, Consigli non riesce a respingere e la palla si deposita in rete.

Il Sassuolo prova a reagire ma non riesce a bucare la difesa avversaria, l’unico pericolo per Ochoa lo crea Frattesi al 27’ con un tiro di destro dal limite che l’estremo granata neutralizza con il palmo della mano, poi Gyomber, sempre attento, evita la deviazione di Defrel in rete.

Si chiude il primo tempo con la Salernitana in vantaggio di 2 reti a zero sugli emiliani.

Nel secondo tempo Dionisi lascia Frattesi negli spogliatoi e inserisce Pinamonti per dare più qualità e peso al reparto offensivo.

Di contro mister Sousa, certamente soddisfatto del risultato e della prestazione, chiede ai suoi di non perdere la concentrazione ed evitare di calare i ritmi di gioco, come purtroppo già accaduto nelle precedenti partite.

Gli emiliani, nonostante le ulteriori sostituzioni durante il corso della ripresa, al fine di riacciuffare almeno il pareggio, risultano poco precisi ed incisivi sia in fase di costruzione sia in fase offensiva.

Invece i granata sfruttano al meglio anche i cambi e addirittura calano il tris al 65’ con l’ennesima azione ben manovrata: Candreva dalla fascia destra serve Dia che controlla e passa a Coulibaly, il quale arriva di gran carriera, tutto solo, dal limite dell’area e con un preciso rasoterra buca la porta dell’estremo neroverde.

Dopo 4 minuti di recupero l’incontro termina con il risultato, meritatissimo, di 3–0 a favore della Salernitana.

I campani dopo sei pareggi conquistano la vittoria e tre punti importantissimi per il cammino verso la salvezza.

Adesso i punti in classifica sono 33 e la distanza dal Verona, vittoriosa ieri ai danni del Bologna, resta di +7 punti.

Il Sassuolo, dopo la vittoria con la Juventus, ritrova la sconfitta, già patita contro il Verona, e resta a 40 punti in classifica a –11 dalla Conference League e +14 dalla zona retrocessione.

Queste le parole del tecnico granata Paulo Sousa nel post-partita di Salernitana–Sassuolo:

“Faccio i complimenti ai ragazzi per l’interpretazione quasi perfetta della partita. Avevamo di fronte una delle squadre più in forma del campionato e questo aumenta i nostri meriti. I gol sono arrivati da azioni provate tanto in allenamento. Possiamo migliorare nella pressione, sapendo che con i primi caldi si fa più fatica. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra e mantenere saldi valori importanti come umiltà e sacrificio”

Il mister ha poi concluso: “Il mio obiettivo è quello di aiutare i calciatori a crescere. In questo le vittorie ti danno convinzione e ti aiutano a giocare bene. Non dobbiamo abbassare la guardia perché le squadre che sono dietro di noi in classifica hanno un passo molto veloce. Noi però dobbiamo pensare a noi stessi, sapendo che con questo spirito possiamo raggiungere l’obiettivo salvezza”.

Prossimo turno

La Salernitana è impegnata, sabato 29 aprile alle ore 15:00, nel derby campano contro il Napoli al Diego Armando Maradona.

Il Sassuolo giocherà in casa ed ospiterà al Mapei Stadium, domenica 30 aprile alle ore 15.00, l’Empoli.