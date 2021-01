Poker a Cagliari, il Napoli torna a volare

Gli azzurri cominciano il 2021 col botto: strapazzano i sardi con la doppietta di Zielinski, Lozano e un rigore di Insigne

Il Napoli comincia il 2021 col botto: un poker rifilato al Cagliari a domicilio. Nel match della 15esima, gli azzurri passeggiano alla Sardegna Arena, grazie alla doppietta di Zielinski, Lozano e Insigne (rigore). Momentaneo il pari rossoblù di Joao Pedro, in mischia, ma la gara è sempre rimasta in mano agli azzurri, con i sardi anche in dieci da metà secondo tempo. Superlativa la prova di Zielinski, in rete con un sinistro da fuori, nel primo tempo, e con una grande azione nella ripresa. Il polacco stoppa in area, supera due avversari con un tocco, quindi batte Cragno. I tre punti proiettano il Napoli in zona Champions, quarto a 28 punti, e con una gara da recuperare. Un modo di ripartire, dopo il magro finale del 2020.

CAGLIARI-NAPOLI 1-4 (0-1)

Cagliari (4-2-3-1): Cragno 5; Zappa 5, Walukiewicz 5.5, Ceppitelli 4.5, Lykogiannis 4; Nandez 6, Marin 5.5; Pereiro 4.5, (11′ st Tramoni 5), Joao Pedro 5.5 (38′ st Caligara 4.5), Sottil 5 (23′ st Tripaldelli 5); Simeone 5 (38′ st Pavoletti sv). In panchina: Vicario, Boccia, Pinna, Pisacane, Oliva, Cerri Contini. Allenatore: Di Francesco 5.5

Napoli (4-2-3-1): Ospina sv; Di Lorenzo 7, Manolas 6 (43′ st Rrahmani sv), Maksimovic 6.5, Mario Rui 6 (43′ st Goulham sv); Fabian Ruiz 6.5, Bakayoko 6 (43′ st Lobotka sv); Lozano 6.5, Zielinski 7.5 (32′ st Elmas 6), Insigne 6.5; Petagna 6.5 (32′ st Politano 6). In panchina: Meret, Contini, Demme, Llorente, Hysaj, Cioffi. Allenatore: Gattuso 7

Arbitro: Manganiello di Pinerolo 6.5

Reti: 25′ pt Zielinski; 15′ st Joao Pedro, 17′ st Zielinski, 29′ st Lozano, 41′ st Insigne (r)

Note: pomeriggio freddo; terreno di gioco reso scivoloso dalla pioggia. Espulso: Lykogiannis, al 20′ st, per doppia ammonizione. Ammoniti: Sottil, Zielinski, Caligara. Angoli: 8-3 per il Napoli. Recupero: 1; 0′