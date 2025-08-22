Il tecnico Antonio Conte: ” ci sarà da combattere”

Parte domani da Sassuolo la stagione del Napoli campione d’Italia, che prova a difendere il titolo e a dire la sua in Champions League. Un anno che Conte vuole guidare partendo da alcune certezze e con una rosa più ampia, con De Bruyne, Beukema, Noa Lang, Lucca, Milinkovic Savic, Miguel Gutierrez e Marianucci, ma anche dovendo fare i conti con la pesantissima assenza, per almeno 4 mesi, di Romelu

Il tecnico, che si prepara con Lucca centravanti, spiega che il team deve avere la forza di superare lo scoglio: “c’è stato – dice in conferenza stampa – un infortunio importante per Lukaku, che ha un peso specifico nella squadra. Ma sappiamo bene che durante l’anno possono capitare queste situazioni, cose avvenute anche nello scorso mercato e alla fine il Napoli non è crollato. Ora dobbiamo trovare la soluzione, non piangerci addosso ma lavorare. Coi ragazzi non ho parlato dell’infortunio perché fa parte del gioco. Perdiamo un giocatore importante, ma comunque abbiamo lo scudetto sulle maglie e chi ha lo scudetto cucito addosso, per definizione – e inevitabilmente – è tra i favoriti”.

Al momento sarà Lorenzo Lucca a guidare l’attacco, ma la società è attiva sul mercato per colmare il vuoto. In pole c’è Rasmus Hojlund, in uscita dal Manchester United: trattativa in stato avanzato, con i Red Devils che spingono per inserire un’opzione automatica di riscatto fissata a 45 milioni di euro dopo il primo anno.

CONTE E IL NAPOLI CHE VUOLE CAMBIARE VOLTO

“Il 4-3-3 è una base, ma non è l’unica strada”, ha spiegato Conte parlando delle scelte tattiche. “Dobbiamo trovare il modo di far rendere i migliori, anche giocando senza una vera punta”. L’obiettivo è chiaro: valorizzare al massimo una rosa ampia e tecnica, senza più commettere gli errori del passato. Domani a Sassuolo, alle spalle di Lucca, ci sarà un centrocampo d’alta qualità: De Bruyne, McTominay, Anguissa e Politano comporranno la linea di fantasia e muscoli per cominciare col piede giusto.

TIFOSI, MERCATO E RITORNI IN SERIE A

A spingere il Napoli ci saranno anche i 6 mila tifosi attesi al Mapei. Biglietti esauriti per la prima in casa contro il Cagliari, segnale chiaro di una piazza ancora innamorata. E Conte lo sottolinea: “Il vero tifoso resta con la squadra sempre, non solo quando si vince”.

Sul fronte mercato, oltre alla punta, si valutano i ritorni di Elmas e l’ingaggio del terzino destro Juanlu Sanchez dal Siviglia. Operazioni che completerebbero una rosa costruita per tornare a competere su più fronti.

NUOVA SERIE A: “CI SARÀ DA COMBATTERE”

Conte guarda anche agli altri: “È un campionato equilibrato, tornano grandi allenatori. Pioli al Milan, Sarri, Gasperini alla Roma, Allegri di nuovo in panchina. Ci sarà da combattere, ma siamo pronti“. E sulle nuove regole arbitrali: “Bene i cambiamenti, ma serve responsabilità e chiarezza. Gli arbitri devono spiegare le decisioni, serve trasparenza“.

