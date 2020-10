Napoli, ufficiale l’arrivo di Bakayoko

Il centrocampista francese preso dal Chelsea con la formula del prestito secco per un anno

Calciomercato, ufficiale l’arrivo al Napoli di Tiémoué Bakayoko. “Benvenuto Tiemoue!” è il rituale tweet del presidente Aurelio De Laurentiis, per ufficializzare l’operazione nell’ultimo giorno di campagna acquisti. Centrocampista francese di origini ivoriane, 26 anni, Bakayoko giunge in prestito secco dal Chelsea, per un anno. Il calciatore ieri ha effettuato le visite mediche e il tampone per il covid19. Superati i test, è pronto ad unirsi ai compagni, nel ritiro a Castel Volturno che prevede l’isolamento fiduciario e gli allenamenti. Il centrocampista ha giocato in Italia nella stagione 2018-19, al Milan che l’aveva preso in prestito sempre dal Chelsea. Nella stagione scorsa ha militato nel Monaco, ancora in prestito dai londinesi. Vanta anche 13 presenze nella nazionale transalpina.

(Foto Tiémoué Bakayoko/Fb)