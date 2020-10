Lapadula piega il Bologna, Benevento ok

Al Vigorito i giallorossi passano a metà ripresa, cogliendo il secondo successo in tre partite

Il Benevento coglie un altro importante successo, dopo quello all’esordio in trasferta con la Samp. Al Vigorito i giallorossi piegano il Bologna, sconfitto grazie a Lapadula, a metà ripresa. L’azione gol: corner di Sau, appena entrato, e tocco vincente dell’attaccante da pochi passi. Due minuti più tardi il Bologna pareggia con Svanberg, ancora da corner, ma l’arbitro annulla in seguito al replay del var. Alla terza giornata, la squadra di Pippo Inzaghi sale così a 6 punti in classifica.

(Foto Bologna Fc 1909/Twitter)

BENEVENTO-BOLOGNA 1-0 (0-0)

Benevento (4-3-2-1): Montipò 7.5; Letizia 5.5, Glik 6.5, Caldirola 6.5, Foulon 5; Hetemaj 5.5 (17’st Dabo 6), Schiattarella 6, Ionita 5.5 (28’st Improta 6); Caprari 5.5 (17’st Sau 6), Iago Falque 5 (28’st Tuia 6); Moncini sv (15’pt Lapadula 7). In panchina: Pastina, Maggio, Del Pinto, Insigne, Di Serio, Gori, Manfredini. Allenatore: F. Inzaghi 6.5

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6; De Silvestri 5.5 (33’st Sansone 6), Medel sv (19’pt Danilo 6), Tomiyasu 6, Hickey 5.5 (22’st Denswil 6); Svanberg 6 (33’st Vignato 6), Schouten 6; Skov Olsen 5 (22’st Orsolini 6), Soriano 6, Barrow 5.5; Palacio 5.5. In panchina: Mbaye, Domínguez, Baldursson, Michael, Santander, da Costa, Ravaglia. Allenatore: Mihajlovic 6

Arbitro: Sozza di Seregno 6

Rete: 21’st Lapadula

Note: giornata soleggiata, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Svanberg, Foulon, Schiattarella. Angoli: 10-4 per il Bologna. Recupero: 3′; 4′