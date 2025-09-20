Juve Stabia espugna Spezia: prima vittoria in Serie B per Abate

Gli ospiti dominano la prima frazione, i liguri provano a reagire ma pagano la mancanza di incisività offensiva.

La Juve Stabia conquista la sua prima vittoria in campionato e fa festa grazie a un avvio fulmineo: dopo appena due minuti, Correia sblocca il risultato con un gol rapido, seguito dal raddoppio di Carissoni al 19’. Lo Spezia, nonostante un finale di primo tempo più vivace, fatica a trovare la via del gol.

Nel secondo tempo, la squadra di D’Angelo parte con determinazione e al 59’ accorcia le distanze con Soleri, bravo a incornare su corner calciato da Esposito. La speranza dei tifosi liguri però dura poco: solo due minuti dopo, Candellone riporta a distanza di sicurezza la Juve Stabia con una mezza rovesciata perfetta su assist di Brunete, siglando il 3-1.

Lo Spezia prova a reagire, sfiorando il gol con un potente sinistro di Brunete che colpisce la traversa. Nonostante gli sforzi, i liguri non riescono a rendersi pericolosi oltre a un tentativo di Vlahovic e una punizione poco insidiosa di Esposito. Nel finale, altra occasione sprecata da Brunete che avrebbe potuto riaprire il match.

La squadra di casa esce tra i fischi del proprio pubblico, ferma a soli due punti dopo quattro giornate e visibilmente penalizzata dall’assenza di incisività in attacco. Lo Spezia resta in sedicesima posizione e nel prossimo turno affronterà in trasferta il Venezia. Prima però, la squadra di D’Angelo sarà di scena contro il Parma nel secondo turno di Coppa Italia.

La Juve Stabia invece, con questa vittoria, sale al quinto posto in classifica con sei punti e si prepara ad affrontare il Catanzaro nel prossimo turno di campionato. Un risultato importante per il tecnico Ignazio Abate, che firma così il suo primo successo da allenatore in Serie B.

Red