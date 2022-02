Il Napoli batte la Lazio e aggancia il Milan in vetta

Tra una settimana scontro diretto tra capoliste

Il Napoli batte la Lazio 2-1 e aggancia il Milan in testa alla classifica. Decide un gol di Ruiz nel recupero dopo il vantaggio di Insigne e il pareggio di Pedro. Una partita che potrebbe risultare decisiva in una corsa scudetto ormai apertissima. Il Napoli esce vittorioso dall’Olimpico al termine di una partita molto sofferta, giocata meglio per larghi tratti dalla Lazio. Dopo il pareggio col Cagliari, che aveva lasciato l’amaro in bocca, gli azzurri hanno approfittano degli inciampi delle milanesi e si riprendono il primo posto in classifica, a una settimana esatta dallo scontro diretto col Milan