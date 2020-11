Eredità Maradona, l’idea del suo legale: “Familiari uniti in una fondazione”

L’avvocato Angelo Pisani: “Evitare dispersioni del patrimonio, memoria compresa. Fa male pensare che Diego sia morto da solo, a Napoli forse non sarebbe accaduto”

Eredità di Maradona: per prevenire ogni controversia, tra le diverse “famiglie” del Pibe, c’è l’idea dell’avvocato napoletano angelo Pisani. È il legale che difese Dieguito nella battaglia contro il fisco italiano, e immagina uno strumento giuridico per promuovere al meglio la memoria del Re del calcio. “La mia idea – spiega all’Adnkronos – sarebbe poter unire tutti i suoi familiari per far sì che non disperdano il patrimonio, memoria compresa, organizzando anche la Fondazione Maradona & Partners. Da quanto appreso dai media in Argentina, Maradona è morto da solo. Fa male immaginarlo lì da solo. Impensabile che non avesse attorno il calore dei familiari dopo un così delicato intervento chirurgico. A Napoli forse non sarebbe accaduto, forse si sarebbe salvato con l’amore di suo figlio Diego Junior vicino”. Pisani, ancora scosso per la scomparsa di Maradona, ricorda il periodo trascorso dal campione a Napoli: “Un tempo felice per lui, perché era una città che l’ha sempre amato”. Quanto alle polemiche sull’eredità, l’avvocato liquida il discorso ribadendo che “la vera eredità è il brand che nasce dal suo nome, che valorizzato sarebbe capace di arricchire migliaia eredi”. E precisa: “Ad oggi non si può parlare di nessuna battaglia legale per l’eredità, perché i figli hanno tutti gli stessi diritti”.