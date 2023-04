Candreva in gol al 90′ beffa l’Inter

All’Arechi Salernitana-Inter 1-1; l’ex interista e un superlativo Ochoa regalano ai granata un prezioso pareggio per la corsa salvezza

Incredibile finale all’Arechi di Salerno dove nella gara tra Salernitana ed Inter, valevole per la 29^ giornata della massima serie italiana, il risultato finale si è deciso al 90‘ grazie al beffardo gol dell’ex Candreva il quale regala, così, un punto d’oro ai granata utile alla corsa per raggiungere la permanenza in serie A.

L’Inter, passata in vantaggio nei primi minuti dell’incontro, non è riuscita a portare a casa l’intera posta in palio complice anche l’ennesima prestazione superlativa dell’estremo granata, protagonista di almeno tre interventi decisivi nel secondo tempo.

La Salernitana, da cinque turni in serie positiva, è scesa in campo con il solito 3–4–2–1 schierandosi con: Ochoa tra i pali; Daniluc, Gyomber e Pirola sulla linea difensiva; in mediana con Bronn, Coulibaly, Vilhena e Bradaric; linea offensiva con Piatek punta centrale, Candreva e Kastanos rispettivamente a destra e a sinistra.

Di fronte l’Inter con il consueto 3–5–2 schiera: Onana a difendere i pali; Darmian, De Vrij e Acerbi in difesa; a centrocampo Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; coppia di attacco Lukaku e Correa.

Iniziano bene i nerazzurri che al 6‘ si portano subito in vantaggio dopo una verticalizzazione di Asllani per Lukaku che favorisce l’inserimento di Gosens il quale tutto solo davanti ad Ochoa insacca in rete.

Passano solo 2 minuti e Lukaku con un diagonale al limite dell’area sfiora il palo.

I granata provano a reagire ma l’Inter è brava a chiudere tutti gli spazi.

Ma sono ancora i nerazzurri al 32‘ a rendersi pericolosi con un colpo di testa di Correa, l’estremo granata è bravo a distendersi e respingere.

Allo scadere della prima frazione di gioco è ancora Ochoa a rendersi protagonista parando di tutto e negando il gol del raddoppio a Lukaku su colpo di testa da distanza ravvicinata.

Alla ripresa mister Sousa effettua i primi cambi per dare più sostanza al reparto offensivo, risultato sterile nel primo tempo, inserisce Dia al posto di uno spento Bronn, schierandosi di fatto a quattro.

Ma è ancora l’Inter a rendersi pericolosa al 49‘ con Barella che con una conclusione dal limite colpisce il palo dopo un lieve e impercettibile tocco di Ochoa.

L‘Inter insiste e in rapida successione tra il 63‘ e il 64‘ va vicina al raddoppio; prima con un tiro dal limite di Mkhitaryan, con il portiere granata che respinge sopra la traversa e successivamente con De Vrij che tira in porta a botta sicura, dopo la traversa di Lukaku, ma un superlativo Ochoa compie l’ennesimo miracolo negandogli la gioia del gol.

La Salernitana non demorde e al 71‘ sfiora il gol del pareggio; su cross di Candreva dalla destra Dia gira al volo, anticipando Darmian, ma il pallone si stampa sulla traversa.

I granata iniziano a crederci ma l’Inter all’84‘ con Lukaku sfiora il raddoppio con una conclusione che Ochoa respinge, negando per l’ennesima volta il gol del raddoppio ai nerazzurri.

Al 90‘ la svolta dell’incontro; Candreva dalla fascia laterale destra lascia partire un cross che prende una strana traiettoria e si trasforma in un tiro che beffa Onana e si insacca alle sue spalle depositandosi in rete. Salernitana–Inter 1–1.

Dopo 5 minuti di recupero l’arbitro decreta la fine delle ostilità.

All’Arechi di Salerno i granata di Sousa raggiungono l’Inter nel finale, grazie ad un gol gioiello di Candreva e da uno strepitoso Ochoa conquistando, così, un altro prezioso punto per mantenere la permanenza in serie A mentre per i nerazzurri questa è la quarta partita senza vittorie in campionato.

In classifica l’Inter si porta a 51 punti mentre la Salernitana sale a 29, momentaneamente a +10 dal Verona.

Il prossimo turno vede la Salernitana impegnata in trasferta contro il Torino, domenica 16 aprile alle ore 15:00 mentre l’Inter riceve in casa il Monza, sabato 15 aprile alle ore 20:45.