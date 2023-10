Calcio, Napoli-Milan finisce 2-2

Una doppietta di Giroud nel primo tempo, la gara cambia dopo l’intervallo: Politano accorcia e Raspadori trova il pareggio su punizione. Nel finale espulso Natan per doppia ammonizione.

Finisce 2-2 il posticipo del Maradona tra Napoli e Milan. Alla doppietta di Giroud nel primo tempo rispondono Politano e Raspadori in avvio di ripresa, con le due squadre che danno vita a una partita vibrante.

“È un pareggio che vale tanto, perché abbiamo avuto una grande reazione in un secondo tempo perfetto. Siamo felici della ripresa, peccato per l’ultima occasione di Kvara, perché avremmo potuto pure vincere”. Queste le parole di Matteo Politano, ai microfoni di Dazn, al termine del match.

“Sono felice di aver ritrovato il gol anche in casa, ora dobbiamo ripartire da questo secondo tempo – aggiunge l’esterno offensivo azzurro – Nello spogliatoio, durante l’intervallo, ci siamo detti che non si poteva continuare così, perché stavamo facendo una brutta figura”.

Finisce con un pareggio che frena la corsa di entrambe le squadre rispetto a Inter e Juventus ma per come è andata la gara è più il Milan a dover recriminare per essersi fatto raggiungere quando era nettamente in vantaggio. Il Napoli può viceversa accettare con soddisfazione perchè per come si erano messe le cose in campo il finale avrebbe potuto essere ben più deludente per gli azzurri.