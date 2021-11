Calcio: Cagliari-Salernitana finisce 1-1

Colantuono: “speravo nel pareggio“

Finisce 1-1 lo scontro salvezza tra Cagliari e Salernitana che apre la quattordicesima giornata di Serie A. Prima mezz’ora senza nitide occasioni: ci provano Nandez e Keita per i sardi. A fine primo tempo esce Gondo per un problema muscolare, Belec salva su Joao Pedro che va vicino al gol anche nella ripresa. La sblocca Pavoletti, ma Bonazzoli firma il pari al 90′.

“Ci speravo, perchè a Venezia era successa un po’ la stessa cosa. Al di là delle difficoltà questa è una squadra che lotta, che va fino in fondo e questo pareggio ci permette di affrontare i giorni che ci separano alla partita con la Juve con un minimo di serenità” Lo ha detto il tecnico della Salernitana, Stefano Colantuono, a proposito del pareggio raggiunto allo scadere contro il Cagliari.

“Il nostro problema è uno ed è grande: non riusciamo a dare continuità a una formazione base, perdiamo giocatori in continuazione, anche questa settimana ne abbiamo persi tre, tra cui Ribery. Ma questi ragazzi si allenano bene, non si arrendono e stringono i denti. Certo se vogliamo rimanere agganciati a un certo tipo di classifica qualche cosa dovremo fare, ma questo lo sa anche la società” – ha concluso.



Entrambe le squadre sono ultime a quota 8.