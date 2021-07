Movida selvaggia a Frattamaggiore, cittadini in piazza

La protesta per domani sabato 24 luglio, alle 21, in traversa Croce San Sossio

Movida selvaggia a Frattamaggiore, scatta la protesta dei residenti nella zona di via Fiume. Domani, sabato 24 luglio, alle 21, appuntamento in traversa Croce San Sossio, per una “passeggiata della legalità”. L’invito del promotore Ciro Zeno è di scendere in piazza ed esporre drappi bianchi ai balconi. A quanto denunciano gli abitanti, l’ultimo increscioso episodio risale a domenica sera: un residente, stanco del caos, ha lanciato acqua dal balcone, rischiando il linciaggio. La richiesta degli organizzatori alle istituzioni è il ripristino della legalità a Frattamaggiore.