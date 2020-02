Coronavirus, giravolta De Luca: chiude le scuole in Campania

Stop alle lezioni da oggi fino al 29 febbraio, dagli asili alle università, per interventi di disinfestazione straordinaria



Dopo aver criticato i sindaci che chiudevano le scuole, per l’emergenza coronavirus, anche De Luca si piega. Il governatore ha firmato un’ordinanza per la sospensione di tre giorni, a partire da oggi 27 febbraio 2020, dei servizi educativi dell’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle università della Campania per consentire interventi di disinfestazione straordinaria.