Al via da oggi in Campania la campagna di adesione alle vaccinazioni per il personale delle Università e delle forze dell’ordine. A comunicarlo l’unità di crisi regionale che in una nota ringrazia per la collaborazione “le prefetture, i comandi provinciali, le polizie municipali e gli atenei della Campania”.

L’iscrizione deve avvenire sulla piattaforma https://adesionevaccinazioni.soresa.it/.​