Salerno, incidente durante i caroselli per la A: morto tifoso in scooter

Il 28enne era alla guida del motociclo sul Lungomare Trieste

A Salerno la festa per il ritorno in serie A è funestata da un incidente mortale. A perdere la vita Loris Del Campo, un giovane di 28 anni, vittima di una caduta sullo scooter. Sul posto, lungomare Trieste, è intervenuta la Polizia municipale. Per ricostruire l’accaduto, saranno fondamentali anche le telecamere della zona. Il 28enne era conosciuto negli ambienti della tifoseria: un centinaio di supporter granata si è recato all’obitorio dell’ospedale, dove si trova la salma. Secondo una prima ricostruzione, il centauro, residente nella zona orientale della città, per cause da accertare ha perso il controllo dello scooter, su cui viaggiava assieme ad una ragazza. Nell’impatto si è schiantato contro il paraurti di un’auto in sosta. Lo scontro violento non gli ha lasciato scampo, ed è morto sul colpo. Inutili i soccorsi ed il trasporto all’ospedale Ruggi. Solo qualche escoriazione per la passeggera.