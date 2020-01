Napoli: tram non esce finchè non arriva l’assessore Panini per la passerella

L’arroganza e la propaganda degli esponenti di Palazzo San Giacomo

E’ tornata in servizio da questa mattina la Linea 1 dei tram di Napoli, gestita da Anm, che trasporta i passeggeri da Emiciclo Poggioreale, a via Cristoforo Colombo, alle spalle di Piazza Municipio. Una linea ferma da mesi per consentire i lavori di riqualificazione urbana. La prima corsa è partita in ritardo. I lavoratori e i dirigenti dell’Anm hanno dovuto attendere il vice sindaco Enrico Panini per la passerella politica e il solito spot elettorale. Comportamento ridicolo e inqualificabile denunciato da un lavoratore Anm su Facebook: “Quindi tutto è pronto per l’uscita dei tram, i conducenti sono in deposito dalle 5, comandati di turno per uscire ma non possono uscire finchè non arriva il vicesindaco a fare la passerella – scrive il lavoratore – ancora una volta la politica mette l’apparenza davanti alle esigenze dei cittadini, non sarebbe stato meglio farlo viaggiare insieme ai cittadini? Anzichè riservargli una intera rete di trasporti, per propaganda”. Ovviamente, non poteva mancare per la passerella l’assessore Alessandra Clemente, la “lady selfie” di Palazzo San Giacomo. Solito comportamento ridicolo dei membri di una micro casta. Quanta arroganza. Quanta tristezza.