Napoli, carabinieri chiudono mini market: titolare e dipendenti senza mascherina, clienti accalcati

Controlli effettuati per verificare osservanza delle norme anti-covid

I carabinieri del Nas hanno chiuso per 5 giorni e sanzionato un mini market in piazza Gesù e Maria, nel centro storico di Napoli. L’intervento è stato effettuato nell’ambito dei controlli sul territorio disposti dal Comando provinciale per verificare i’osservanza delle norme anti-covid. Nel corso del controllo i carabinieri hanno accertato che il 38enne titolare dell’attività non aveva previsto nessuna misura per impedire l’afflusso incontrollato di avventori per il contrasto del fenomeno epidemico. 20 clienti “accalcati” all’interno (per fortuna indossavano almeno la mascherina); igienizzante per le mani – quello previsto all’entrata dell’esercizio – assente, nessun distanziamento, titolare e dipendenti senza mascherina: locale chiuso per 5 giorni, titolare diffidato e sanzionato insieme ai dipendenti. I